Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год

Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год1
- 12.10.2024, 21:30
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Спрос на эти авто постоянно растет.
Кроссоверы — самый популярный класс авто в мире. Каждый год покупают миллионы этих авто и спрос на них постоянно растет. На сайте focus2move назвали самые популярные кроссоверы в 2024 году.
Лидеры глобального рейтинга не изменились. Первое место сохраняет электрокроссовер Tesla Model Y: хотя рост продаж замедлился до 4,3%, но все же за 8 месяцев 2024 года продали 754 691 авто. Кстати, это единственная чисто электрическая модель в ТОП 10.
На втором месте остается Toyota RAV4 с 654 694 проданными авто, причем спрос на кроссовер растет быстрее — на 16,3%. Третью позицию занимает Honda CR-V — 479 875 авто с существенным ростом на 41,1%. В пятерку лучших также вошли две родственные модели — Hyundai Tucson (378 773 авто) и Kia Sportage (342 773 ед.).
Самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год:
1. Tesla Model Y — 754 691 ед. (+4,3%);
2. Toyota RAV4 — 654 694 ед. (+16,7%);
3. Honda CR-V — 479 875 ед. (+41,1%);
4. Hyundai Tucson — 378 773 ед. (-3%);
5. Kia Sportage — 342 773 ед. (+5,6%);
6. BYD Song — 303 599 ед. (+26,8%);
7. Volkswagen Tiguan — 280 550 ед. (+5,2%);
8. Honda HR-V — 254 173 (+19,8%);
9. Mazda CX-5 — 217 827 ед. (-2,1%);
10. BMW X3 — 213 733 ед. (+11,5%).