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Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год

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  • 12.10.2024, 21:30
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Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год

Спрос на эти авто постоянно растет.

Кроссоверы — самый популярный класс авто в мире. Каждый год покупают миллионы этих авто и спрос на них постоянно растет. На сайте focus2move назвали самые популярные кроссоверы в 2024 году.

Лидеры глобального рейтинга не изменились. Первое место сохраняет электрокроссовер Tesla Model Y: хотя рост продаж замедлился до 4,3%, но все же за 8 месяцев 2024 года продали 754 691 авто. Кстати, это единственная чисто электрическая модель в ТОП 10.

На втором месте остается Toyota RAV4 с 654 694 проданными авто, причем спрос на кроссовер растет быстрее — на 16,3%. Третью позицию занимает Honda CR-V — 479 875 авто с существенным ростом на 41,1%. В пятерку лучших также вошли две родственные модели — Hyundai Tucson (378 773 авто) и Kia Sportage (342 773 ед.).

Самые популярные кроссоверы в мире за 2024 год:

1. Tesla Model Y — 754 691 ед. (+4,3%);

2. Toyota RAV4 — 654 694 ед. (+16,7%);

3. Honda CR-V — 479 875 ед. (+41,1%);

4. Hyundai Tucson — 378 773 ед. (-3%);

5. Kia Sportage — 342 773 ед. (+5,6%);

6. BYD Song — 303 599 ед. (+26,8%);

7. Volkswagen Tiguan — 280 550 ед. (+5,2%);

8. Honda HR-V — 254 173 (+19,8%);

9. Mazda CX-5 — 217 827 ед. (-2,1%);

10. BMW X3 — 213 733 ед. (+11,5%).

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