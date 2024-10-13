«Следующие полгода – год многое изменят на фронте в Украине» 13.10.2024, 2:06

Об этом заявил ветеран АТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя может позволить завершить войну не позднее 2025 года. Есть вероятность, что следующие полгода – год на фронте будут крайне тяжелыми, а дальше кто-то повалится. Возможно, это будут именно российские оккупанты.

Однако нужно быть готовыми ко всему и не ставить себе дедлайны для окончания войны до конца 2025 года. Такое мнение «24 Каналу» озвучил ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

Что может приблизить завершение войны

Евгений Дикий считает, что если украинцы будут морально готовы воевать и до 2030 или 2040, то это очень увеличит вероятность, что война закончится в 2025 году. А если настроимся только до конца 2025 года, а завершение войны не произойдет, то Украина посыплется. Поэтому нужна большая мотивация.

- Также не стоит вестись на российскую пропаганду, что ресурсы оккупантов якобы бесконечные, ведь это не так. Есть два пока маловероятных сценария. Первый – президент КНР Си Цзиньпин позволит россиянам брать со складов все, что они захотят. Второй – лидер КНДР отправит для России миллион солдат. Если выносить их за скобки, то сейчас захватчики в среднем имеют ресурсов еще на год. Это без учета того, что Украина наносит удары по их большим складам.

Это "закончится за год", пока их территория была слабо досягаемой. А с учетом того, что она становится чем дальше, тем более достижимой, что из 7 крупных арсеналов ГРАУ 3 мы уже вынесли, это смещает сроки в лучшую для нас сторону. Чем больше ударов будут доставать их складов и заводов, тем еще будет смещаться тот срок, насколько чего у них хватит, – сказал ветеран АТО.

Но ни в коем случае не будет такой динамики, что понемногу будет становиться легче. До самого конца этой войны наоборот будет становиться еще тяжелее. Чем лучше будут дела ВСУ в этой войне, тем больше враг будет пробовать засыпать украинцев "Шахедами" и ракетами, чтобы у нас сложилось впечатление, что у них якобы бесконечные ресурсы.

- Ближайшие полгода – год будут крайне тяжелыми. А дальше кто-то посыплется и рухнет. Очень вероятно, что это будут не украинцы. Ключевое, чтобы мы это понимали и правильно прошли. Для того, чтобы мы это правильно прошли, не надо устанавливать дедлайн, что мы воюем до 2025 года. Мы воюем до победы. Если мы будем готовы воевать хоть до 2030 года, то это очень увеличит вероятность, что в 2025 году все закончится, – отметил Дикий.

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