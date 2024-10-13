Таможенники обратили внимание на странный «препарат для котов» у путешественницы
- 13.10.2024, 4:09
Что же оказалось в банке?
22-летняя иностранка ехала из Польши через Беларусь в Россию, чтобы навестить своих родственников. Границу она пересекала вместе со своими кошками, сообщается на сайте прокуратуры Брестской области.
Во время прохождения таможни на погранпункте «Варшавский мост», после формального декларирования животных, таможенники заподозрили, что в багаже путешественницы есть нечто подозрительное. В ее личных вещах нашли прозрачную пластиковую емкость. Женщина заявила, что это ветеринарные препараты для ее питомцев. Однако, как выяснилось, внутри находилось не лекарство для кошек, а марихуана весом 0,49 грамма.
Суд Московского района Бреста вынес обвинительный приговор. Девушку осудили по статьям о незаконном обороте и контрабанде наркотиков на три года колонии общего режима.
Приговор пока не окончательный — его можно обжаловать.