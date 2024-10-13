Таможенники обратили внимание на странный «препарат для котов» у путешественницы 13.10.2024, 4:09

Что же оказалось в банке?

22-летняя иностранка ехала из Польши через Беларусь в Россию, чтобы навестить своих родственников. Границу она пересекала вместе со своими кошками, сообщается на сайте прокуратуры Брестской области.

Во время прохождения таможни на погранпункте «Варшавский мост», после формального декларирования животных, таможенники заподозрили, что в багаже путешественницы есть нечто подозрительное. В ее личных вещах нашли прозрачную пластиковую емкость. Женщина заявила, что это ветеринарные препараты для ее питомцев. Однако, как выяснилось, внутри находилось не лекарство для кошек, а марихуана весом 0,49 грамма.

Суд Московского района Бреста вынес обвинительный приговор. Девушку осудили по статьям о незаконном обороте и контрабанде наркотиков на три года колонии общего режима.

Приговор пока не окончательный — его можно обжаловать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com