В России разбился самолет Ан-3
- 13.10.2024, 8:10
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Есть жертва.
Российский легкий многоцелевой самолет Ан-3 АК «Борус» сегодня, 13 октября, разбился в Якутии в Олекминском районе. В результате происшествия один из пассажиров погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram управления Министерства по чрезвычайным делам республики Саха (Якутия).
В сообщении российского министерства указывается, что «аварийную посадку» воздушное судно совершило в 1,5 километра от города Олекминск.
«На борту самолета находились 5 человек, из них 3 (члена) экипажа, 2 пассажира», - говорится в заявлении местных чрезвычайников.
По данным российских СМИ и Telegram-каналов, самолет выполнял рейс Олекминск - Железногорск.
Предварительно причиной катастрофы называют отказ двигателя, после чего пилот будто бы решил совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, но не смог долететь, и Ан-3 АК упал возле Олекминска.
Добавим, в российской прессе пишут, что пассажирами самолета могли быть подрядчики золотодобывающей компании.