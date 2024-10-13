В России разбился самолет Ан-3 13.10.2024, 8:10

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Есть жертва.

Российский легкий многоцелевой самолет Ан-3 АК «Борус» сегодня, 13 октября, разбился в Якутии в Олекминском районе. В результате происшествия один из пассажиров погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram управления Министерства по чрезвычайным делам республики Саха (Якутия).

В сообщении российского министерства указывается, что «аварийную посадку» воздушное судно совершило в 1,5 километра от города Олекминск.

«На борту самолета находились 5 человек, из них 3 (члена) экипажа, 2 пассажира», - говорится в заявлении местных чрезвычайников.

По данным российских СМИ и Telegram-каналов, самолет выполнял рейс Олекминск - Железногорск.

Предварительно причиной катастрофы называют отказ двигателя, после чего пилот будто бы решил совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, но не смог долететь, и Ан-3 АК упал возле Олекминска.

Добавим, в российской прессе пишут, что пассажирами самолета могли быть подрядчики золотодобывающей компании.

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