ISW: ВСУ сбили российский Су-34 из американского F-16 1 13.10.2024, 8:21

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Истребитель уничтожили в момент, когда он сбрасывал бомбы ФАБ.

Российский военный блогер утверждает, что украинский F-16 якобы сбил российский истребитель Су-34. Если это подтвердится, то станет первым фактом уничтожения пилотируемого истребителя РФ с предоставленного западными партнерами самолета для ВСУ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что тесно связанный с российской авиацией российский военный блогер 12 октября подтвердил потерю самолета Су-34, но не предоставил дополнительных подробностей об инциденте.

Блогер подтвердил, что экипаж российского истребителя погиб, но отметил, что эта потеря не была связана с ударом ВСУ. Другие военные блогеры предполагают, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности или человеческой ошибки.

Российский Telegram-канал, которым, как утверждается, руководят российские воздушно-десантные офицеры и штаб российской группировки сил «Днепр», сообщил, что украинский истребитель F-16, вероятно, сбил российский истребитель Су-34, когда последний сбрасывал фугасные авиабомбы (ФАБ) с унифицированными модулями планирования и коррекции (UMPC) на расстояние около 50 километров от линии фронта.

Позже, отмечается в отчете ISW, этот же Telegram-канал отреагировал на информацию, что Су-34 мог разбиться из-за технической неисправности либо человеческой ошибки и сообщил, что такие гипотетические сценарии все еще освещают проблему устарелости российских самолетов, а также непрофессионализма и истощения пилотов.

Telegram-канал обвинил связанных с Кремлем военных блогеров во лжи о катастрофе Су-34 и препятствовании российским войскам разрабатывать планы противодействия украинской угрозе F-16.

Отмечается, что в марте 2024 года этот же Telegram-канал утверждал, что «Роскомнадзор» подал жалобу на канал за «дискредитацию» российского военного командующего.

«ISW не может самостоятельно подтвердить заявление Telegram-канала. Однако если это подтвердится, инцидент станет первым украинским сбитием российского пилотируемого самолета из предоставленного Западом истребителя F-16», - говорится в отчете.

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