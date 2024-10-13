ВСУ добились успеха возле Новогродовки на Донбассе 13.10.2024, 8:41

Опубликована карта.

Российские войска давят на ВСУ и пытаются продвигаться в Донецкой области. Однако Силам Обороны Украины удается сдерживать их наступление и достигать определенных успехов.

Так, по данным аналитиков DeepState, ВСУ восстановили положение возле Новогродовки в Покровском районе.

В то же время на других участках враг имеет определенные достижения.

«Враг продвинулся возле Веселого, Спального, Борков и Кругляковки. Продолжаются тяжелые бои у Новоивановки», - отмечают аналитики.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на вечер 12 октября на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com