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Кривая рука Захаровой

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 13.10.2024, 8:49
  • 2,518
Кривая рука Захаровой

Россию опять «послали».

Рассказывают, что в индийском политическом классе закрепилось мнение о России как о стране–«марионетке Китая». Как это опровергнуть? Вероятно, привести примеры, когда Россия возражала Китаю по каким-то международным вопросам. В частности, по региональным проблемам. Но мы такого случая припомнить не можем. Все время утлый путинский челн плывет за китайским броненосцем.

Еще один пример в пользу индийского мнения. МИД России выпустил мощное «сообщение для печати», озаглавленное «О протесте посольству Японии в России».

Судя по тексту, писала кривая рука Захаровой. Итак, «заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению в конце октября – начале ноября совместных с США военных учений на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ Российской Федерации».

Что, Лавров-Захарова, есть опасения, что военные учения, цель которых, вероятно, сдерживание Китая, приведут к атаке на Россию? Очевидно, нет. Это же не история 2021-2022 годов, когда «учения» в «непосредственной близости от границ Украины» переросли в «спецоперацию».

Смысл «протеста» МИДа один – снова подмахнуть Китаю, показать ему свою значимость и «союзничество», подкачать воздуха в свой сдутый шарик.

Но глупость МИДовских сочинителей еще и в том, что они в этом «сообщении для печати» жалуются, показывая, что цена их протестам - ноль: «С российской стороны выражено крайнее сожаление в связи с недальновидным игнорированием наших демаршей по данной теме».

То есть, «нас» опять «послали». «Уж ты бы лучше бы молчала бы», - пел Высоцкий.

Никто не будет всерьез считаться с этой МИДовской протестной чепухой от властей страны, у которой отрицательная репутация.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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