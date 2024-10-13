СМИ: Российские МиГи совершили загадочный маневр в Беларуси
- 13.10.2024, 8:58
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Носители «Кинжалов» взлетели с аэродрома «Мачулищи» и неожиданно повернули.
Российские самолеты МиГ-31К ВКС РФ предположительно покинули Беларусь еще 10 октября. После взлета с аэродрома «Мачулищи» эти истребители, являющиеся носителями «Кинжалов», сначала взяли курс на юг, пролетели мимо белорусских Барановичей и затем повернули на восток, то есть в сторону РФ.
Об этом сообщает «Обозреватель» проект «Белорусский Гаюн». На данный момент вероятнее всего то, что указанные истребители после взлета покинули территорию Беларуси и вернулись в Россию.