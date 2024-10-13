США нанесли удары по лагерям «ИГИЛ» в Сирии 13.10.2024, 9:04

У операции было несколько целей.

Военная авиация США атаковала ряд целей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (или ИГИЛ) на территории Сирии. Операция имела цель помешать экстремистам совершать нападения в регионе и не только.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и американское издание ABC News.

В американском военном ведомстве рассказали, что такие авиаудары были нанесены еще в пятницу, 11 октября.

Вместе с тем в Центркоме не уточнили, в каких именно частях Сирии размещались лагеря «ИГИЛовцев», по которым были нанесены удары.

Также в ВС США утверждают, что в результате проведения этой операции была нарушена способность боевиков «планировать, организовывать и проводить нападения» на США, их союзников и партнеров, а также «на гражданских лиц во всем регионе и за его пределами».

В Центркоме добавили, что до сих пор продолжается оценка нанесенных повреждений от боевых действий, а потерь среди гражданского населения нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com