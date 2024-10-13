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США нанесли удары по лагерям «ИГИЛ» в Сирии

  • 13.10.2024, 9:04
США нанесли удары по лагерям «ИГИЛ» в Сирии

У операции было несколько целей.

Военная авиация США атаковала ряд целей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (или ИГИЛ) на территории Сирии. Операция имела цель помешать экстремистам совершать нападения в регионе и не только.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и американское издание ABC News.

В американском военном ведомстве рассказали, что такие авиаудары были нанесены еще в пятницу, 11 октября.

Вместе с тем в Центркоме не уточнили, в каких именно частях Сирии размещались лагеря «ИГИЛовцев», по которым были нанесены удары.

Также в ВС США утверждают, что в результате проведения этой операции была нарушена способность боевиков «планировать, организовывать и проводить нападения» на США, их союзников и партнеров, а также «на гражданских лиц во всем регионе и за его пределами».

В Центркоме добавили, что до сих пор продолжается оценка нанесенных повреждений от боевых действий, а потерь среди гражданского населения нет.

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