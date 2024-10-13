закрыть
13 октября 2024, воскресенье, 9:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Практически безупречен: чем поражает новый Lexus IS500

  • 13.10.2024, 9:12
Практически безупречен: чем поражает новый Lexus IS500

Визитной карточкой авто является качественный и мощный двигатель.

Lexus IS500 F Sport Performance предлагает отличное сочетание роскоши и производительности с мощным двигателем V-8. В то время как Audi, BMW и Mercedes-Benz уходят от восьмицилиндровых двигателей в этом сегменте, Lexus IS500 является единственным компактным роскошным автомобилем с мощным двигателем V-8 без наддува.

Благодаря 472 лошадиным силам и крутящему моменту 535 ньютон-метра (395 фунт-фут), передаваемому на задние колеса, IS500 разгоняется до 100 км в час за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет около 420 км в час. Подробнее о новинке рассказали эксперты Motor1.

Это не самый мощный и не самый быстрый автомобиль в классе, но 5-литровый V-8 Lexus имеет больше мощности, чем рядный шестицилиндровый двигатель BMW и четырехцилиндровый гибрид Mercedes-Benz вместе взятые.

По сути это тот же двигатель, что и оригинальный IS F (а также GS F и RC F), только обновленный для нужд современности. Он постепенно увеличивает мощность во всем диапазоне оборотов. Ускорение IS 500 не является сногсшибательным – максимальная мощность достигает 7100 об/мин, а максимальный крутящий момент достигает лишь 4800. Но диапазон мощности линейный и отличный вплоть до красной линии 7300 об/мин. И на грани этот двигатель работает как можно лучше.

Подвеска практически не отличается от IS350 F Sport. IS500 получил обновленный задний демпфер (от Yamaha), но это всё. Дифференциал повышенного трения Torsen переходит от IS350 F Sport, как и адаптивные передние амортизаторы и шины Bridgestone Potenza S001. Это не означает, что настройки подвески не идеальны – IS500 поглощает неровности только с небольшой жесткостью, передающейся через 19-дюймовые колеса.

Эксперты говорят, что руль тяжелый и надежный, но не быстрый. А восьмиступенчатому автомату нужна секунда – слишком долго – чтобы включить передачу.

Салон идеален. Полотна красивой красной кожи покрывают сиденье, центральную консоль, дверные панели и секции панели приборов. Высококачественные алюминиевые акценты и черные матовые пластиковые детали покрывают центральную консоль, а также много кнопок и циферблатов.

Но и есть минусы. В то время как большинство других моделей Lexus перешли на значительно усовершенствованную аудио-мультимедийную систему Toyota с большим сенсорным экраном, IS все еще имеет устаревший сенсорный контроллер с маленьким 10,3-дюймовым экраном и сильно устаревшую информационно развлекательную систему Lexus Enform.

Lexus IS500 F Sport Performance 2024 выпуска стоит недешево, начиная с 60 545 долларов. Помимо нескольких проблем с технологиями и настройкой подвески, IS500 является поистине фантастическим спортивным седаном.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина