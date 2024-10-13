План Кремля по защите авиации провалился 13.10.2024, 9:35

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Россия пропускает все больше ударов от украинских БПЛА.

Россия пропускает все больше украинских беспилотников. Они уже дотягиваются до тех объектов, которые являются особенно ценными для оккупантов.

Об этом «24 Каналу» рассказал военный аналитик Ян Матвеев, заметив, что регулярные взрывы в России четко демонстрируют – Россия имеет проблемы с ПВО. Они не могут все перекрыть.

Как отметил Матвеев, Россия не имеет аж огромного парка систем ПВО. Значительное количество перебросили для войны против Украины. Кроме того, Путин еще и боится за свои резиденции, поэтому там также размещают различные ЗРК. Стоит добавить к этому большую территорию – и становится понятно, почему Россия не способна себя защитить от ударов.

Украинские дроны теперь прорываются не только для неглубоких ударов по России. Были уже даже атаки по заводу в Татарстане. Там также приходится держать ПВО.

«У них также был замысел переместить самолеты на дальние аэродромы. Чтобы дроны попадали в зону ПВО не рядом с самолетами, а на пути к нему. Расчет был такой. Чем дольше дрон летит, чем тяжелее маршрут – тем больше вероятность, что его уничтожат. Но видим, что это не всегда работает», – сказал Матвеев.

Удары по различным аэродромам или складам с беспилотниками являются чрезвычайно сложными. Не всегда это удается сделать с первого раза. Но Украина продолжает раз за разом уничтожать военные объекты России. Есть надежда, что со временем эффективность таких ударов будет еще лучше. Видно, что план Путина по защите авиации и других объектов проваливается.

«России не удается защитить ни нефтебазы, ни нефтеперерабатывающие заводы, ни склады, ни аэродромы. С такими темпами им не удастся этого сделать до конца войны. А вполне может быть ситуация, что в будущем будут прилетать не только дроны, но и ракеты», – отметил Матвеев.

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