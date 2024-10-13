«Почти 40% населения страны имеют одну и ту же фамилию» 13.10.2024, 10:12

Белорус побывал на популярном курорте в Азии.

Солигорчанин Александр Гойшик продолжает свое путешествие по Вьетнаму. На этот раз он рассказывает о его курортной части. О ценах, природной красоте Вьетнама и российской пропаганде он написал в своем дневнике, который публикует «Зеркало».

Магазины «Пятерочка» и кафе «У Володи»

После интересных выходных в гостях у легенды белорусского регги настало время продолжать свое путешествие и направляться на север Вьетнама. Дима дал мне контакты еще одного белоруса, который живет в курортном городе Нячанг (главном «русском» городе) и работает там барменом. Десять часов спальным «лимузином» — так здесь называют VIP-автобусы повышенной комфортности — и вот я как будто снова возвращаюсь на «Пхукетск».

Настолько много здесь туристов из нашей восточной соседки. Повсеместные объявления «посылки в Россию», кафе «У Леши», «Сибирячка», «Нина» и «у Володи», даже магазины «Пятерочка» придают своеобразного антуража.

Ну, по крайней мере, я не видел рекламы «доставка алкоголя 24/7», как в Таиланде — это уже прогресс. На мой взгляд, пляжи здесь намного хуже, чем на Пхукете, но в целом все гораздо дешевле, чем в Таиланде.

Я остановился в очень крутом хостеле с бассейном на крыше и бесплатным завтраком всего за шесть долларов за ночь. Чтобы успеть все посмотреть, арендовал на юге скутер за пять долларов.

Неподалеку находится красивый, но очень попсовый остров развлечений Винперл — «Бамбуковый остров». Там с нуля соорудили целые кварталы с закосом под «старую Европу». На этом же острове — местный «Диснейленд».

Добраться можно по канатной дороге (якобы самой длинной в мире) за четыре доллара. Пару часиков погулять достаточно, зрелище строящегося заново куска «старой Европы» впечатляет, почти совсем безлюдное место. Соорудить — соорудили, но местный бизнес как-то не особо спешит арендовать там помещения и открывать магазины и кафе.

В следующей серии моих путевых заметок я расскажу вам о Макао (независимой стране-казино якобы в составе Китая, но не совсем). Так вот там разные куски «старой Европы» отстроены гораздо лучше и полно народу.

Погонял по Нянчангу, посмотрел основные интересные места, удивился количеству «руссо туристо облико морале» и пожаловал к нашему белорусу, который держит там бар.

Кирилл давно уехал из Беларуси, жил и работал барменом в Киеве, там у него была семья. Старые знакомые еще по тусовке из Казантипа золотых времен, когда Крым принадлежал Украине, пригласили его поработать барменом во Вьетнаме. Через пару месяцев случился ковид, все было закрыто, бар обанкротился. Так мой новый приятель завис здесь надолго.

Сейчас он уже третий год находится во Вьетнаме нелегально. Но это якобы не проблема. За определенную сумму все можно решить. Коррупция дело абсолютно повсеместное здесь, все знают правила игры и расценки.

Мне рассказали простую схему развода туристов. Берешь ты в аренду скутер, а никто даже не смотрит, есть ли у тебя водительское удостоверение. Однако если останавливает полиция, то может права проверить. И даже если они у вас есть, но не международного или даже местного вьетнамского образца, у вас проблема. Теоретически могут даже забрать скутер на штраф-стоянку и вклеить штраф под сотку долларов. На такой случай нужно иметь при себе подготовленные заранее 200 тыс. донгов (около восьми долларов). Это стандартный «тариф», который решит все проблемы, и вы сможете ехать дальше.

Также у Кирилла заканчивается белорусский паспорт, который сейчас нельзя получить за границей через консульство. И он не знает, что делать. В такой ситуации оказалось множество белорусов, которых я встретил на своем пути.

Вьетнамская Венеция и фамилия Нгуен у 40% населения страны

Следующий спальный автобус за 12 часов перенес меня на 650 км севернее, в еще один популярный курорт Вьетнама — Дананг. Я уже хорошо привык к этим автобусам и маленьким спальным местам в них. Прекрасно высыпаюсь.

По дороге в Дананг почему-то перестала работать моя сим-карта, которую я подключил в Сайгоне. Как выяснилось после визита в офис мобильного оператора, та симка только для юга страны, на севере надо покупать еще одну. Расстояние между Сайгоном и Ханоем — 1700 км. Всего же страна вытянута с севера на юг более чем на 2500 километров. Еще четыре доллара — и проблема решена, я снова на связи на всей территории северного Вьетнама.

Арендую скутер на два дня за восемь долларов, чтобы посетить самые интересные места неподалеку: красивые пещеры в мраморных горах, статую» Леди Будды и Хойан — вьетнамскую Венецию со множеством каналом и многочисленными челноками, на которых можно увидеть фантастически красивый закат солнца.

Хойан — очень живописный городок, куда можно приехать из Дананга, чтобы погулять пару часиков и почувствовать настоящую прелесть старого города, увидеть, как туристы запускают фонарики по воде, и устроить обязательную, несанкционированную Мингорисполкомом, акцию «Окунусь за Беларусь!».

В Дананге по каучсерфингу я останавливался у Сани — питерского металлиста, который уехал из России после объявления мобилизации. Они покинули страну всей компанией друзей, которые также принимают гостей по каучсерфингу.

В первый же вечер я со всеми познакомился. С ребятами из Питера и Петроазводска, а также их гостями из Румынии и США. А в последний вечер замутил драник-пати с мачанкой. Все были в восторге. Договорились обязательно встретиться в новой свободной Беларуси. Свожу их на экскурсию на солигорские горы.

По словам моих новых российских приятелей, во вьетнамском обществе очень сильны пропутинские настроения, местная пропаганда ретранслирует российскую. Даже есть магазины детской одежды PUTIN!

В следующий город с экзотическим для нашего уха названием Хюэ я ехал по железной дороге в сидячем вагоне. Местная железная дорога явно недотягивает до стандартов Таиланда и Малайзии, но очень дешево, билет обошелся мне в четыре доллара за 100 км.

Остановился в очень штатском хостеле тоже за четыре доллара. Город знаменит своим комплексом памятников династии Нгуен, при которой он был столицей Вьетнама. В 1993-м комплекс (храмы, дворцы, мавзолеи) был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время Вьетнамской войны комплекс был сильно разрушен. При новом коммунистическом правительстве там не проводилось никакой реставрации, потому что его считали позорным наследием феодализма. Только после включения в список ЮНЕСКО его начали постепенно отстраивать.

Комплекс впечатляет. Здесь же можно узнать о современном вьетнамском алфавите на основе латиницы, основанном французским иезуитским проповедником Александром де Родом. До него вьетнамский язык записывался китайским иероглифами, так называемым тьы-ном — народным письмом. Но колониальная администрация Франции, правившая Вьетнамом в пределах французского Индокитая, небезуспешно старалась вычистить все китайское влияние.

Также здесь я узнал о традиционных вьетнамских именах. Оказывается, почти 40% населения страны имеют фамилию Нгуен, следующие по популярности — Чан, Ле, Фам — их носят еще по десять процентов населения соответственно. В этом городке попробовал интересный вьетнамский аналог кальяна — бамбуковую трубку диев кай, где дым особого табака проходит через водную баню.

Считается, что вдыхание этого дыма улучшает обмен веществ, расслабляет мышцы и нормализует пищеварение. Я как-то не смог врубиться во все эти чудотворные свойства, только сильно прокашлялся и решил больше не пробовать.

Фантастической красоты бухта Халонг

Очередной спальный автобус до вьетнамской столицы, где меня тоже ждали наши беларусы, точнее, беларуски. Ханой наполнен коммунистической пропагандой, здесь размещается мавзолей Хошимина, визуально очень похожий на здание Дворца Республики в Минске.

Мой приезд как раз совпал с официальным визитом Путина во Вьетнам. На каждом столбе в центре города развевались вьетнамские и российские флаги. Российские пропагандисты снимали свои видео на фоне памятника Ленину.

Красивый Старый город и туристическая улица с железной дорогой, где поезд проезжает буквально в полуметре от столиков с туристами. В отличии от Сайгона, Ханой оставил у меня очень смешанные и неоднозначные чувства.

Меня пригласили в гости наши беларуски, которые более десяти лет живут здесь. Очень интересный вечер в их компании вместе с драниками и мачанкой.

Всего в двух часах от Ханоя находится фантастической красоты бухта Халонг. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО с более чем 3000 островами. Мне трудно подобрать слова, чтобы описать свои впечатления от этого места, наверное, самого красивого во всем Вьетнаме.

Экскурсия на туристической яхте на весь день стоила около 15 долларов вместе с питанием. Невероятно живописные острова, скалы, утесы и пещеры. Название Халонг переводится как «место, где дракон спустился в море». Согласно легенде, бухта была образована Великим драконом, жившим в горах. После погружения в воду его хвост оставил ямы, которые затем были заполнены водой.

Чрезвычайно туристическая бухта, однако мне очень даже понравилась. На удивление живописные пейзажи, красивые острова и пещеры, чистые пляжи. Однозначно достойна посещения, главная визитка Вьетнама!

Последним местом моего вьетнамского путешествия стал небольшой городок Лангшон у самой границы с Китаем. Решил сделать небольшой перерыв, отдохнуть и хорошо подготовиться перед заездом в Поднебесную.

Из моего прошлого путешествия в Китай я хорошо помню, что эта страна — словно другая планета. Первым делом нужно установить хороший VPN на смартфон, ведь там будет заблокировано все, что можно. Мой солигорский друг специально для меня настроил VPN-сервер на очень малоизвестном ресурсе. Это сильно увеличивало мои шансы на свободный интернет. Чем менее известен VPN, тем больше вероятность, что китайские коммунистические власти еще его не заблокировали.

Отдал одежду постираться — неизвестно, как оно будет на той стороне. Вышел прогуляться, прохожу небольшой магазин с разным чаем — а там владелец смотрит российскую пропаганду с вьетнамскими субтитрами.

Остановился, чтобы сделать фото. А владелец пригласил меня выпить с ним разных сортов очень дорогого чая. Он притворился, что совсем никак не разговаривает по-английски, видимо, чтобы избежать разговора о политике. Мне это очень даже подходило, потому что о чае он мог интересно и неплохо рассказывать.

Посидели мы с ним, перетерли «за жизнь». Он мне даже отсыпал белого чая в подарок. И на следующее утро я заехал в Китай, о чем расскажу в следующей серии моих путевых заметок.

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