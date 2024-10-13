Кадыров выбежал на ринг и устроил цирк после боя в Саудовской Аравии 13.10.2024, 10:17

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Артур Бетербиев

Фото:instagram.com/arturbeterbiev

Видеофакт.

В субботу, 12 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса с поединком за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

В главном поединке вечера победителем стал россиянин Артур Бетербиев, который победил своего соотечественника Дмитрия Бивола.

На вечер бокса пригласили главу Чечни Рамзана Кадырова, которому выделили место, пишет nv.ua.

После оглашения результатат Кадыров выскочил на ринг и поздравил Бетербиева с победой. Глава Чеченской Республики поднял Артура на руки.

Бетербиев получил канадский паспорт в 2022 году. Несмотря на это, после своего последнего поединка в январе этого года он публично поддержал Кадырова, который находится под канадскими санкциями.

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