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Лукашенко собираются заменить?

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  • 13.10.2024, 10:32
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Лукашенко собираются заменить?

Диктатор и его пропаганда ведут себя странно.

По мнению аналитика Сергея Чалого, в преемники Лукашенко готовят Дмитрия Крутого, главу администрации диктатора, а ранее посла Беларуси в России.

— Почему именно он? Обратите внимание, как Лукашенко в последнее время разговаривает о будущем. Он говорит, обращаясь к своим людям: привыкайте, что вам придется жить без меня, и сравнивать вам придется с другим человеком, — рассуждает Чалый в программе «Сварка-шоу» на DW.

— Он это говорил и ранее, но буквально около месяца назад было очень хорошо видно: он показал на Крутого, и камера на него перешла. Лукашенко ведь и раньше говорил о том, что в принципе его может заменить кто угодно и показывал на людей в своем окружении. В этот раз он сказал конкретно фразу о том, что мы готовим смену, а не то, что любой может заменить. И в этот момент, когда он произносил фразу «и придет другой человек», камера выхватила Дмитрия Николаевича Крутого.

А неделю назад, когда он (Лукашенко — С) посещал ОАО «Парохонское», передовое хозяйство в Пинской области, стоял рядом с Пархомчиком и руководителем этого хозяйства, объяснял, что мы же должны страну в порядок привести за пять лет для того, кто будет после нас. И поворачивается к Крутому, который стоит рядом. Вот, говорит, Дмитрий Николаевич, и понимали, как действовать дальше. Мне кажется, что здесь все очевидно.

Более того, белорусское телевидение в День учителя показало сюжет, якобы посвященный белорусскому языку, на самом деле он был фактически жизнеописанием Дмитрия Крутого. Ему было посвящено более половины сюжета.

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