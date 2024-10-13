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Новейший российский дрон оглушили РЭБом и добили ударом Су-57

  • 13.10.2024, 10:53
  • 1,458
Новейший российский дрон оглушили РЭБом и добили ударом Су-57

Новые детали уничтожения «Охотника».

Стали известны новые подробности уничтожения в районе Константиновки Донецкой области новейшего дрона россиян С-70 «Охотник».

Оккупанты, скорее всего, потеряли контроль над своим беспилотником, возможно из-за глушения украинскими системами радиоэлектронной борьбы, пишет BBC.

Как отмечают разработчики, обнаружить подобный дрон затруднительно и ему почти нет аналогов в мире.

«На кадрах с уничтожением объекта четко видны две белые линии — вторая, очевидно, происходит от российского самолета Су-57, который преследовал «беглеца», — сказано в материале.

Аналитики убеждены, что сбой в работе беспилотника-невидимки большой удар для российских военных. Считается, что всего россияне изготовили четыре прототипа С-70 «Охотник» — возможно, что сбитый в небе над Украиной был самым совершенным из них. И Украина еще может получить немало ценной информации по обломкам дрона.

Теперь появилась возможность узнать, есть ли у него собственные радары для поиска целей, или заранее запрограммированы боеприпасы с координатами, куда нужно попасть, говорят эксперты.

Инцидент показывает, что «россияне не стоят на месте», полагаясь на свои огромные человеческие ресурсы и обычные вооружения. Они работают над новыми и более умными способами ведения войны.

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