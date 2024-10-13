В Литве проходят парламентские выборы, которые могут привести к смене власти 13.10.2024, 11:14

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Согласно предвыборным рейтингам, лидируют оппозиционные социал-демократы.

Выборы в Сейм Литвы пройдут в воскресенье, 13 октября. Если их итоги окажутся похожими на результаты последних социологических опросов, это будет первая реальная смена власти в регионе с начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет ВВС.

Согласно предвыборным рейтингам, лидируют оппозиционные социал-демократы, которые смещают акцент с международных конфликтов на экономические проблемы Литвы.

Стабильность выходит из тренда

Последние выборы в латвийский и эстонский парламенты не сильно поменяли состав правящих коалиций в этих странах — лидеры остались неизменными. Эксперты объясняли это шоком и страхом, которые предсказуемо толкают избирателей к стабильным и прогнозируемым партиям власти.

Вероятно, за два с половиной года войны в Украине шок и страх ушли на второй план, потому что, как пишут литовские СМИ со ссылками на разные социологические компании, в Литве на первом месте в середине сентября по опросам оказалась оппозиционная Социал-демократическая партия. За нее готовы были голосовать 15-18% избирателей.

На прошлых парламентских выборах они получили 13 парламентских мандатов из 141. А сейчас ее лидер, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте — второй по популярности политик Литвы. Она признается, что рассчитывает на пост премьер-министра.

На это же, очевидно, рассчитывает президент страны Гитанас Науседа, который публично заявил, что именно Блинкявичюте он видит во главе нового правительства.

Многие считают, что таким образом Науседа отдает долг Блинкявичюте. Во время его собственной предвыборной кампании в 2023 году лидер социал-демократов была прямым конкурентом Науседы, но позже сняла свою кандидатуру и призвала голосовать за действующего на тот момент главу государства — Науседу.

Социальная политика и антисемитизм

Литва — парламентская республика, то есть депутаты парламента и утвержденное ими правительство имеют гораздо больше полномочий, чем президент страны. Смена лидирующей партии почти всегда означает смену политического курса.

Судя по предвыборной кампании социал-демократов, на международном поле позиция страны не изменится — поддержка Украины и ее интеграции в ЕС и НАТО остается приоритетом, так же как и безопасность самой Литвы. Но акцент смещается с международных проблем на внутренние, особенно экономические и социальные.

Выигравшие прошлые парламентские выборы консерваторы — партия «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» во главе с действующим премьер-министром Ингридой Шимоните, — согласно опросам, наберут 9-11% голосов и окажутся вторыми или третьими.

Четыре года назад они получили 50 мест из 141, а сейчас готовятся работать в оппозиции.

Там же может оказаться партия «Заря Немана», которая, как ожидается, наберет примерно столько же голосов. Эта партия была зарегистрирована в январе 2024 года, после того как ее основатель, бывший депутат парламента Ремигиюс Жемайтайтис, покинул Сейм через процедуру импичмента.

Поводом послужили неоднократные антисемитские высказывания Жемайтайтиса в соцсетях. На бывшего депутата было заведено уголовное дело о разжигании ненависти и публичной поддержке международных преступлений.

Тем не менее, за партию Жемайтайтиса готов голосовать примерно каждый десятый избиратель.

Сам Жемайтайтис в интервью Би-би-си сказал, что антисемитом себя не считает, а уголовное разбирательство собирается выиграть. По его словам, популярностью он обязан активной работе, однако готов работать и в оппозиции — потому что партий, желающих с ним сотрудничать, в Литве почти нет.

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