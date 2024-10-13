Ученые назвали главные условия, при которых человек может прожить более 100 лет

Ученые назвали главные условия, при которых человек может прожить более 100 лет5
- 13.10.2024, 11:29
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Есть и неочевидные способы.
Чтобы стать долгожителем, нужно соблюдать некоторые правила здорового образа жизни, ведь возможность прожить более ста лет заложена в человеческой генетике.
Эксперты по долголетию убеждают, что укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает не только отказ от табака и алкоголя и правильное питание. Есть еще несколько неочевидных привычек, также играющих важную роль для долголетия, пишет ТСН.
Какие правила нужно соблюдать, чтобы долго жить: советы ученых
Сотрудники Американской кардиологической ассоциации заявили, что существует несколько простых правил здоровой жизни. Ученые исследовали все рекомендации, которые дают врачи, психологи, спортивные тренеры и другие эксперты людям, желающим сохранить здоровье в пожилом возрасте и продлить жизнь. В результате сформировали список простых правил, которые следует придерживаться, чтобы прожить более 100 лет. Это такие:
отказ от курения;
физическая активность;
здоровый вес;
правильное питание;
стабильный уровень сахара в крови;
контроль холестерина;
нормальное кровяное давление; профилактика гипертонии.
Эксперты объяснили: если у человека совпадает хотя бы пять пунктов из этого списка, риск смерти от сердечно-сосудистых и других заболеваний становится ниже на 78%.
Какие неочевидные способы продлить жизнь до 100 лет
Соблюдение режима сна. Если нарушаются ритмы сна, человек постоянно находится в стрессовом состоянии, поэтому следует ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Если нет возможности высыпаться в течение недели, необходимо компенсировать недосыпание дневным сном в выходные дни.
Укрепление связи с другими людьми.
Положительные отношения с другими людьми являются очень важным фактором для долголетия. Когда человек имеет друзей, родственников и знакомых, с которыми ему хорошо проводить время, уровень окситоцина в его организме становится выше. А этот гормон оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние и надлежащую работу нервной системы. Социальная изоляция крайне вредна, особенно для пожилых людей, отсутствие общения вызывает стресс, бессонницу и увеличение веса.
Наличие цели в жизни. Ученые провели исследование, показавшее, что люди, занимающиеся любой целенаправленной деятельностью или волонтерством, живут гораздо дольше. Ученые рекомендуют найти ту вдохновляющую деятельность, которая приносила бы положительные эмоции и помогала развиваться.