Ученые назвали главные условия, при которых человек может прожить более 100 лет 5 13.10.2024, 11:29

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Есть и неочевидные способы.

Чтобы стать долгожителем, нужно соблюдать некоторые правила здорового образа жизни, ведь возможность прожить более ста лет заложена в человеческой генетике.

Эксперты по долголетию убеждают, что укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает не только отказ от табака и алкоголя и правильное питание. Есть еще несколько неочевидных привычек, также играющих важную роль для долголетия, пишет ТСН.

Какие правила нужно соблюдать, чтобы долго жить: советы ученых

Сотрудники Американской кардиологической ассоциации заявили, что существует несколько простых правил здоровой жизни. Ученые исследовали все рекомендации, которые дают врачи, психологи, спортивные тренеры и другие эксперты людям, желающим сохранить здоровье в пожилом возрасте и продлить жизнь. В результате сформировали список простых правил, которые следует придерживаться, чтобы прожить более 100 лет. Это такие:

отказ от курения;

физическая активность;

здоровый вес;

правильное питание;

стабильный уровень сахара в крови;

контроль холестерина;

нормальное кровяное давление; профилактика гипертонии.

Эксперты объяснили: если у человека совпадает хотя бы пять пунктов из этого списка, риск смерти от сердечно-сосудистых и других заболеваний становится ниже на 78%.

Какие неочевидные способы продлить жизнь до 100 лет

Соблюдение режима сна. Если нарушаются ритмы сна, человек постоянно находится в стрессовом состоянии, поэтому следует ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Если нет возможности высыпаться в течение недели, необходимо компенсировать недосыпание дневным сном в выходные дни.

Укрепление связи с другими людьми.

Положительные отношения с другими людьми являются очень важным фактором для долголетия. Когда человек имеет друзей, родственников и знакомых, с которыми ему хорошо проводить время, уровень окситоцина в его организме становится выше. А этот гормон оказывает прямое влияние на эмоциональное состояние и надлежащую работу нервной системы. Социальная изоляция крайне вредна, особенно для пожилых людей, отсутствие общения вызывает стресс, бессонницу и увеличение веса.

Наличие цели в жизни. Ученые провели исследование, показавшее, что люди, занимающиеся любой целенаправленной деятельностью или волонтерством, живут гораздо дольше. Ученые рекомендуют найти ту вдохновляющую деятельность, которая приносила бы положительные эмоции и помогала развиваться.

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