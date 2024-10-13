Крупнейшая нефтебаза РФ в Крыму уничтожена почти полностью 1 13.10.2024, 11:56

3,004

После удара ВСУ.

В ночь с 6 на 7 октября Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии в оккупированном Крыму. Сейчас украинский OSINT-проект «КиберБорошно» опубликовал спутниковую фотографию нефтебазы, которая горела более пяти дней, — судя по снимку, она уничтожена практически полностью.

«Догорела нефтебаза в Феодосии, — говорится в комментарии OSINT-проекта. — Пожар затронул 12 резервуаров. Полностью уничтожено — 8. Также сгорели постройки на территории».

Напомним, удар с 6 на 7 октября был нанесен по нефтебазе в городе Феодосия. В результате вспыхнул сильный пожар.

«Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ», — говорилось в сообщении Генштаба ВСУ.

В военном ведомстве тогда сообщили, что «задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины».

Как отмечает Би-би-си, по оценке специалистов, потушить такой пожар невозможно, пока не выгорят все хранящиеся там нефтепродукты. Из ближайших районов были эвакуированы более тысячи человек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com