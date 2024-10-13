Крупнейшая нефтебаза РФ в Крыму уничтожена почти полностью

Крупнейшая нефтебаза РФ в Крыму уничтожена почти полностью1
- 13.10.2024, 11:56
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После удара ВСУ.
В ночь с 6 на 7 октября Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии в оккупированном Крыму. Сейчас украинский OSINT-проект «КиберБорошно» опубликовал спутниковую фотографию нефтебазы, которая горела более пяти дней, — судя по снимку, она уничтожена практически полностью.
«Догорела нефтебаза в Феодосии, — говорится в комментарии OSINT-проекта. — Пожар затронул 12 резервуаров. Полностью уничтожено — 8. Также сгорели постройки на территории».
Напомним, удар с 6 на 7 октября был нанесен по нефтебазе в городе Феодосия. В результате вспыхнул сильный пожар.
«Феодосийский терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки используемых нефтепродуктов, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ», — говорилось в сообщении Генштаба ВСУ.
В военном ведомстве тогда сообщили, что «задание выполнено подразделениями ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины».
Как отмечает Би-би-си, по оценке специалистов, потушить такой пожар невозможно, пока не выгорят все хранящиеся там нефтепродукты. Из ближайших районов были эвакуированы более тысячи человек.