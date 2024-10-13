«С ними только так надо»: что заставит россиян умолять Путина закончить войну 13.10.2024, 12:13

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Борис Тизенгаузен

Это касается в первую очередь Москвы.

Уровень одобрения россиянами действий их армии в Украине остается довольно высоким. Примечательно, что наибольший процент поддержки войны наблюдается в Москве.

Об этом «24 Каналу» сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, предположив, что могло бы существенно повлиять на настроения россиян относительно войны против Украины.

Тизенгаузен напомнил, что, когда начало прилетать по Москве, то россияне очень жаловались из-за этого. Тогда оттуда стали выезжать небольшой волной особо чувствительные граждане.

По его мнению, если бы Москва месяц пожила так, как Украина – в тревогах, под звуки пролета и взрывов беспилотников, то это бы повлияло на настроения россиян относительно продолжения войны. Сбивание дронов над российской столицей привели бы к мольбам со стороны российского населения ее закончить.

«Я думаю, что с воинственными москвичами, которые очень умничают, только так надо», – заявил Тизенгаузен.

В то же время он отметил, что есть определенный нюанс, поскольку на пути к Москве сосредоточено значительное количество систем ПВО. Но ее можно пробить, запуская сотни беспилотников. К тому же сами звуки пролета БПЛА неплохо бы отрезвляли россиян.

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