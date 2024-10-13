Ученые решили загадку ядра Луны 13.10.2024, 12:36

Фото: Charter97.org

Теперь известно, какое оно на самом деле.

Несмотря на свою близость к Земле Луна все еще хранит очень много загадок, особенно если речь идет о том, что скрывается в ее недрах. Новое исследования французских астрономов, опубликованное в журнале Nature, дает более полное представление о ядре Луны, пишет Earth.

Используя данные космический орбитальный аппаратов, которые вращаются вокруг Луны, ученые выяснили, что ядро спутника нашей планеты представляет собой шар из твердого металла, который покрыт внешним расплавленным слоем. То есть ядро Луны очень похоже на ядро Земли.

Открытие того, что ядро Луны твердое и имеет внешний расплавленный слой заставляет переосмыслить понимание магнитного поля спутника Земли. Это открытие также открывает новые данные о том, как формировалась Луна в течение миллиардов лет.

По словам ученых, внутреннее ядро Луны имеет плотность, близкую к плотности железа. Его радиус составляет примерно 256 км, а вместе с внешней расплавленной оболочкой – примерно 360 км. Авторы исследования считают, что Луна и Земля более тесно связаны, чем считалось ранее.

Это открытия также может повлиять на понимание Солнечной системы. Сравнивая ядра Земли и Луны, можно раскрыть закономерности и различия, которые помогают узнать секрет формирования планет.

Ядро Луны намного меньше и менее плотное, чем у Земли, подчеркивает существенное различие в их составе и тепловой активности. Твердое ядро Луны не только меньше, но также имеет меньший расплавленный слой.

Ученые считают, что ядро Луны составляет примерно 1-2% от ее общей массы, тогда как ядро Земли составляет примерно 15%. Хотя оба ядра в основном состоят из железа, но на Луне меньше никеля и других металлов.

Поскольку ядро меньше и в основном твердое, Луна не испытывает такой же геологической активности, что и Земля. У нее нет значительного магнитного поля, которое влияет уровень температуры на поверхности, а также на то, как она взаимодействует с излучением Солнца. Напоминаем, что на Земле именно ядро отвечает за создание сильного магнитного поля, которое защищает нас от интенсивного космического и солнечного излучения.

Ядро Земли управляет движение литосферных плит и вулканической активностью, формируя ландшафт и поддерживая жизнь на нашей планете. Ядро Луны практически неактивно, а потому спутник Земли практически не изменился за миллиарды лет.

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