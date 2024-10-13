WP: У Украины теперь будет намного больше оружия 1 13.10.2024, 12:43

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Плохая новость для России.

Поскольку Европа не в состоянии обеспечить Украину необходимым оружием и боеприпасами, Евросоюз инвестирует в быстро развивающуюся оружейную промышленность Украины. Об этом пишет The Washington Post.

Недавнее решение Европейского союза выделить около 440 миллионов долларов на возрождающуюся оружейную промышленность Украины знаменует собой значительный сдвиг в подходе блока к войне Украины и России, пишут журналисты.

В качестве взноса Евросоюза будут использованы средства, полученные от сверхприбыли российских активов, которые были заморожены на Западе.

Эти средства дополнят 190 миллионов долларов, которые выделит правительство Дании.

«Я думаю, есть понимание того, что Европа не в состоянии производить оружие, которое нужно Украине, и самый простой способ — это сделать это самим», — сказал один европейский дипломат. «Если у украинцев есть материалы и деньги, они смогут сделать это гораздо быстрее сами».

«Инвестиции в украинский оружейный сектор «обеспечивают большую гибкость» и «позволяют в короткие сроки предоставить Украине больше мощностей», — сказал глава брюссельского отделения Германского фонда Маршалла Ян Лессер.

Это также «возможно, ослабит некоторое давление на оборонное производство в западных странах. Более широкий смысл заключается в постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности».

Европейские лидеры активизировали оборонное сотрудничество с Украиной и пытаются сохранить финансирование помощи в условиях разгорающегося конфликта.

Также они готовятся к возможности второго президентства Трампа, ослаблению поддержки со стороны США и усталости общественности в некоторых из их собственных стран. Украина утроила производство оружия в 2023 году, а затем удвоила этот показатель за первые восемь месяцев этого года.

По словам министра обороны Рустема Умерова, в этом году на развитие оружейной промышленности страны было выделено около 4 миллиардов долларов. Тем не менее, оборонный сектор Украины способен произвести значительно больше — на сумму около 10–12 миллиардов долларов, указала министр экономики Юлия Свириденко.

«Финансирование со стороны партнеров Украины является «переломным моментом — не в плане суммы денег, а в плане идеи инвестирования государственных средств в украинскую оборонную промышленность», — сказал один из европейских чиновников, который также говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

По его словам, деньги пойдут на производство «ракет, беспилотников» и другого «оружия глубокого удара».

Украина в своем конфликте с Россией упорно добивается увеличения возможностей нанесения дальних ударов, а Соединенные Штаты отказываются разрешить использовать предоставленное ими оружие в этих целях, опасаясь разозлить Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время страна разрабатывает собственные баллистические ракеты. По словам чиновника, в ближайшее время объем средств, поступающих в оборонную промышленность Украины, может резко возрасти.

«Есть ряд стран, которые, насколько я знаю, близки к тому, чтобы объявить о будущем использовании того же механизма, либо сами инвестируют, либо просят Данию инвестировать их деньги».

Некоторые оборонные отрасли уже переживают массовый рост. По словам Зеленского, в этом году Украина планирует произвести около 1,5 миллиона беспилотников и имеет возможность произвести еще 2,5 миллиона — отрасль, которая практически не существовала до конфликта.

В воскресенье Нидерланды также объявили, что инвестируют 440 миллионов долларов в разработку современных беспилотников для Украины. Дания будет распоряжаться 630 миллионами долларов, выделенными Копенгагеном и Евросоюзом, по «датской модели» — договоренности, согласно которой западные деньги идут на оплату контрактов, которые Министерство обороны Украины уже подписало с производителями оружия, что позволяет украинцам самим определять приоритеты в выборе необходимого.

«С нашей стороны не будет никаких «красных линий», ограничивающих использование этого оружия», - сказал Деннис Виркелист, возглавляющий украинскую группу в Министерстве обороны Дании, выступая на конференции по оборонной промышленности.

«Дания и Европейский союз смогут показать остальному миру, как эффективно мы тратим российские сверхприбыли на оружие, которое возвращается обратно в Россию», — сказал он. Помощь ЕС является частью более крупного пакета в 1,5 миллиарда долларов из доходов от замороженных российских активов, который был одобрен в мае и управляется через Европейский фонд мира, предоставляющий деньги членам ЕС на закупку оружия для Украины.

В августе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование замороженных российских активов и их прибыли является «воровством».

«Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия», — сказал Песков на брифинге.

В итоге украинские власти надеются, что страна станет крупным экспортером оружия после того, как будут удовлетворены ее собственные потребности.

Сотрудничество с украинскими фирмами дает иностранным оборонным компаниям определенные преимущества - например, возможность модифицировать и тестировать свою продукцию в условиях активного конфликта.

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