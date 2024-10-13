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Кадыров вышел из берегов

  • Орест Сохар
  • 13.10.2024, 13:13
  • 6,010
Кадыров вышел из берегов
Рамзан Кадыров

Глава Чечни показал, как надо по-настоящему плевать на Кремль.

Рамзан Кадыров прилюдно пообещал отомстить двум дагестанцам и ингушу: депутатам Госдумы РФ Ризвану Курбанову и Бекхану Барахоеву, а также сенатору Сулейману Керимову, который в этой компании – настоящий селебрити: встречался с ведущей Тиной Канделаки и балериной Волочковой, а также эпично горел в Ferrari Enzo в центре Ниццы. Де-факто кровную месть Кадыров объявил верховному диктатору.

Немножко предыстории: речь идет о коммерческом конфликте за виртуальную торговую площадку Wildberries. 99% акций принадлежало некой Татьяне Бакальчук, 1% – ее мужу Владиславу. Стоимость бизнеса оценивается в $7,6 млрд. Татьяна связалась с миллиардером Робертом Мирзояном и решила «поженить», то есть объединить ее с Мирзояном активы.

Получив вместо семейного бизнеса роскошные рога, Владислав упал в ноги к Рамзану Кадырову, который на всю страну пообещал вернуть («за долю малую») неверную жену в семью.

Любимец Путина Сулейман Керимов организовал Татьяне и Роберту Мирзояну встречу с Путиным, который и благословил слияние активов и греховных тел.

Однако Кадыров не бросил попыток восстановить «честь семьи» и отправил 18 сентября своих «моральных активистов» с оружием штурмовать офис Wildberries, из-за чего погибло несколько защитников «прав женщин» из Ингушетии. В результате их родственники якобы объявили Кадырову месть в соцсетях.

Сейчас в Мордоре разыгрывается показательная драма, которая лишь подтверждает аксиому: конституция, как и другие законы, – для бесправных лохов, а вооруженный до зубов Кадыров за несколько миллиардов долларов способен вцепиться в горло самому бункерному.

«Я говорю официально: я объявляю кровную месть Барахоеву, если он не докажет свою невиновность. С Керимовым Сулейманом, Курбановым Ризваном тоже у меня кровная месть, если они не докажут обратное. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ на убийство Рамзана Кадырова», – сказал «дон». И добавил, что он «чеченец, кавказец и свое возвращает домой».

Эта государственно-рейдерская потасовка граничит с межэтническим конфликтом. Встречать тела убитых охранников в аэропорту в Ингушетии пришли тысячи ингушей, сети бурлят призывами «мочить чеченов». Кремль даже потребовал от главы Ингушетии не допустить конфликта с чеченцами. Власти ожидаемо нашли «украинский след», а провокаторы якобы связаны с внешними силами.

Сейчас ситуация вообще поставлена «на паузу» в ожидании «последнего слова» от Кремля. Но за развитием рейдерской войнушки государственного масштаба стоит наблюдать.

Межэтнический раздор проще всего разжечь через конфликты элит. Агрессия Кадырова – это фактически проявление ненависти между Чечней, Ингушетией и Дагестаном.

Несмотря на попытки Кремля игнорировать тамошние обострения – они существуют. Между Чечней и Ингушетией спор из-за Сунженского и Малгобекского районов, ведь граница проведена в пользу Кадырова. Сергей Меликов, глава Дагестана, имел стычку лично с Рамзаном, когда был задержан глава МЧС Чечни Алихан Цакаев за вождение «вдрабадан». Кадыров отправил за ним целый спецотряд и обвинил дагестанских полицейских в провокации, а Меликов, глава Дагестана… ответил, что диверсию устроили некоторые общие враги России (вероятно, Цакаева набухал Ярош или Буданов). Республики также имеют территориальные споры.

Кадыров вышел из берегов, заявив о кровной мести ближайшим друзьям Путина и за сделку, которую бункерный сам и согласовал. В итоге у президента выбор невелик: либо унизить главу Чечни, либо… себя лично, продемонстрировав всей стае, что «Акела уже не тот».

Орест Сохар, «Телеграм»

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