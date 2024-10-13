Обнаружен культовый спорткар 1970-х в новом состоянии 1 13.10.2024, 13:53

1,338

Капсула времени за $300 тысяч.

В США нашли хорошо сохранившийся Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. Знаменитое спортивное авто очень мало эксплуатировалось и выглядит как новое. О нем рассказал в видео на Youtube блогер и коллекционер авто Лу Костабайл.

На одометре этого Plymouth Road Runner Superbird — всего 46 500 км (28 900 миль). Выяснилось, что это авто было приобретено в штате Огайо в 1970 году, однако вскоре дилер выкупил его обратно и демонстрировал в шоуруме, чтобы привлекать покупателей.

Позже авто переставили на склад дилера, где его и нашел коллекционер Боб Дженнингс, который владеет сразу несколькими Plymouth Superbird и их аналогами Dodge Charger Daytona.

Боб Дженнинг рассказал, что Plymouth Superbird 1970 года — капсула времени в хорошем состоянии. У него родное лакокрасочное покрытие без повреждений, да и внутренняя отделка прекрасно сохранилась. Пришлось лишь заменить отдельные детали, которые вышли из строя из-за длительного простоя — шины, резиновые шланги, провода, бензобак и амортизаторы.

Plymouth Superbird 1970 года — чрезвычайно ценная коллекционная модель. Экземпляры в хорошем состоянии продают минимум за 300 000 долларов, а особо редкие версии авто стоят более миллиона.

Изготовили только 1920 Plymouth Superbird. По сути, это серийная версия гоночного авто из чемпионата NASCAR. Это одна из первых серийных моделей с антикрылом.

В линейке модели существовали версии мощностью до 425 сил, однако конкретно этот Plymouth Superbird оснащен 7,2-литровым V8 на 375 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить более 240 км/ч.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com