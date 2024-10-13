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В милиции рассказали белорусам, как будут наказывать квадроберов

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  • 13.10.2024, 14:55
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В милиции рассказали белорусам, как будут наказывать квадроберов

Есть нюансы.

В УВД Витебского облисполкома рассказали, когда занятие квадробингом может привести к административной и уголовной ответственности. В ведомстве отметили, что такое увлечение, «в целом, не несет какого-либо правонарушения или преступления». Но есть нюансы, пишет «Телеграф».

Так, по словам правоохранителей, квадроберы могут получить «административку» за мелкое хулиганство при нарушении общественного порядка: к примеру, если будут разбрасывать мусор, залезать на припаркованные машины, «навязчиво приставать» к людям.

Статья 19.1 «Мелкое хулиганство» КоАП Беларуси предусматривает штраф в размере от 2 до 30 базовых величин (от 80 до 1200 рублей), или общественные работы, или административный арест. Как отметили в милиции, ответственность по этой статье наступает с 14 лет.

«Кроме того, «квадроберы» могут быть привлечены к уголовной ответственности, если после их действий остаются повреждения на имуществе граждан», — продолжили в УВД Витебщины. К этим повреждениям можно отнести царапины и вмятины на авто, а также телесные повреждения человека, привели пример правоохранители.

Если нарушитель не достиг возраста привлечения к административной ответственности, то штраф до 10 базовых (до 400 рублей) могут получить родители за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ст. 10.3 КоАП).

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