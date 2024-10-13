Названы продукты, которые провоцируют повышение давления 9 13.10.2024, 15:10

6,352

Гипертоникам на заметку.

Чтобы держать давление в пределах нормы, врачи рекомендуют соблюдать несколько простых правил – исключить из рациона некоторые продукты, следить за весом, вести активный образ жизни, пишет ТСН.

Медики назвали список продуктов, повышающих кровяное давление, поэтому их следует исключить из своего рациона тем, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Какие продукты провоцируют стремительное повышение давления: полный список

Соленая еда. Нельзя употреблять обработанное мясо, консервированные супы, разнообразные снеки, пиццу, бургеры и т.д.

Продукты с высоким содержанием жиров. Гипертоникам необходимо исключить из рациона жирное мясо, жареные блюда, молочные продукты с высоким содержанием жира, сливочные соусы.

Продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Сахар еще называют «белой смертью», его нельзя употреблять тем, кто испытывает проблемы с давлением. Также продукт может спровоцировать развитие диабета и стремительный набор избыточного веса. К нежелательным продуктам с добавленным сахаром относятся пирожные, булочки и прочая сладкая выпечка, конфеты, консервированные фрукты.

Сладкие напитки провоцируют резкий скачок уровня глюкозы в крови, а затем ее стремительный спад. Поэтому могут стать причиной головных болей, слабости и развития гипертонии. Врачи рекомендуют отказаться от сладкой газировки, энергетиков, сладких кофейных напитков и коктейлей.

Алкогольные напитки. Чрезмерное употребление алкогольных напитков может привести к скачкам кровяного давления и проблемам с сердцем.

Замороженные продукты. Это замороженная пицца, картофель фри, колбаски, лазанья и т.д.

Продукты с высоким содержанием холестерина могут повышать уровень «плохого» холестерина в крови, влиять на скачки артериального давления и образование бляшек. Медики не рекомендуют употреблять гипертоникам жареную курицу, бекон, творог, моллюски, масло.

Соусы также могут стать причиной развития гипертонии, поэтому следует ограничить употребление кетчупа, соевого и сладких соусов – терияки, горчичного, барбекю, медового.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com