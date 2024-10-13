Мошенники «развели» подчиненных нового главы Лидского района
- 13.10.2024, 15:28
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Он вступил в должность всего несколько недель назад.
Назначенный несколько недель назад председатель Лидского раийсполкома Александр Версоцкий сообщил, что мошенники подделали его аккаунт в Telegram и писали от его имени подчиненным. О ситуации он рассказал в своем телеграм-канале, пишет «Зеркало».
«Мошенники начали подделывать аккаунты руководителей, чтобы добыть нужные им сведения. Добрались уже и до меня. Одному из моих сотрудников пришло вот такое сообщение», — написал глава региона и приложил скриншот.
«Злоумышленники создают фейковый аккаунт руководителя, как правило, в Telegram: фамилия и имя человека, а также могут быть его фотографии — все они реальные, с официального сайта или социальных сетей. Знаем, что мошенники научились подделывать даже голоса. Не отвечайте! И тем более не передавайте сведения! Для этого есть официальные каналы связи», — написал Версоцкий.
Что именно пытались выяснить у подчиненного мошенники и чем закончилась история, чиновник не сообщил.