ВСУ сожгли под Курском танк, «Тигр» и БТР россиян

ВСУ сожгли под Курском танк, «Тигр» и БТР россиян1
- 13.10.2024, 15:37
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Солдаты РФ неожиданно для себя вылетели на украинский танк и были моментально уничтожены.
В российских Z-каналах негодуют по поводу эпичного боя в Курской области. Экипаж ВСУ на танке наткнулся на бронегруппу ВС РФ и уничтожил ее.
Последствия боя обнародовал 13 октября российский Z-канал «Северный ветер», который связан с группировкой ВС РФ «Север», передает Dialog.UA.
По его данным, столкновение произошло на трассе Коренево — Ивановка, где пытается наступать российская армия. Солдаты РФ на танке, броневике «Тигр» и БТР неожиданно для себя вылетели на украинский танк и были моментально уничтожены.
Российский дрон позже снял последствия боя на видео: три военные машины ВС РФ догорают на дороге. Судя по всему, экипаж стал «грузом 200». «Северный канал» называет случившееся «крайне неприятным боевым эпизодом».
По его данным, у ВС РФ по-прежнему большие проблемы с разведкой, в связи с чем войска не понимают, где находится противник.