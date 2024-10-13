Грузовик, перевозивший дорогие «лексусы», попал в аварию в Минске

Грузовик, перевозивший дорогие «лексусы», попал в аварию в Минске2
- 13.10.2024, 15:47
- 2,232
Мужчина не справился с управлением.
В воскресенье, 13 октября, около 08:30 на внешнем кольце МКАД произошла авария с участием грузовика IVECO, которым управлял 48-летний водитель. На втором километре трассы у грузовика неожиданно оторвалось колесо, что привело к потере управления и столкновению с автомобилем Chevrolet, сообщает ГАИ Минска.
Грузовик перевозил на платформе и прицепе несколько автомобилей марки Lexus. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, однако транспортные средства получили механические повреждения.