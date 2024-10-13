«Не услышал ничего нового»: Блинкен резко осадил Лаврова
- 13.10.2024, 16:14
Госсекретарь США акцентировал внимание на необходимости прекращения российской агрессии.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не заметил изменений в риторике России по вопросу войны во время выступления Сергея Лаврова.
Как информирует Госдепартамент США, об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Лаосе, проходившей в рамках Саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN).
Блинкен вновь акцентировал внимание на необходимости прекращения российской агрессии и уточнил, что на саммите ASEAN не имел личной беседы с Лавровым, однако присутствовал на его выступлении. Блинкен отметил, что Лавров также находился в зале во время его речи от имени США.
«Таким образом, я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы слышали друг друга. Я, к сожалению, не услышал ничего нового о российской агрессии против Украины», — заявил Блинкен журналистам.
Он подчеркнул, что участники саммита единогласно выразили необходимость прекращения этой агрессии.
«Ее нужно прекратить не только потому, что это агрессия против украинского народа – это агрессия против принципов, лежащих в основе международной системы, которая так необходима, чтобы помочь нам сохранить мир и стабильность, включая уважение к суверенитету, территориальной целостности и независимости», — отметил госсекретарь США.
Несмотря на то, что саммит ASEAN проходил далеко от Украины, Блинкен подчеркнул, что «поразительно, насколько много стран из Индо-Тихоокеанского региона, находящихся на другом конце света, глубоко обеспокоены ситуацией в Украине».