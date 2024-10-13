закрыть
13 октября 2024, воскресенье, 16:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Не услышал ничего нового»: Блинкен резко осадил Лаврова

  • 13.10.2024, 16:14
«Не услышал ничего нового»: Блинкен резко осадил Лаврова
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Госсекретарь США акцентировал внимание на необходимости прекращения российской агрессии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не заметил изменений в риторике России по вопросу войны во время выступления Сергея Лаврова.

Как информирует Госдепартамент США, об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции в Лаосе, проходившей в рамках Саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (ASEAN).

Блинкен вновь акцентировал внимание на необходимости прекращения российской агрессии и уточнил, что на саммите ASEAN не имел личной беседы с Лавровым, однако присутствовал на его выступлении. Блинкен отметил, что Лавров также находился в зале во время его речи от имени США.

«Таким образом, я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы слышали друг друга. Я, к сожалению, не услышал ничего нового о российской агрессии против Украины», — заявил Блинкен журналистам.

Он подчеркнул, что участники саммита единогласно выразили необходимость прекращения этой агрессии.

«Ее нужно прекратить не только потому, что это агрессия против украинского народа – это агрессия против принципов, лежащих в основе международной системы, которая так необходима, чтобы помочь нам сохранить мир и стабильность, включая уважение к суверенитету, территориальной целостности и независимости», — отметил госсекретарь США.

Несмотря на то, что саммит ASEAN проходил далеко от Украины, Блинкен подчеркнул, что «поразительно, насколько много стран из Индо-Тихоокеанского региона, находящихся на другом конце света, глубоко обеспокоены ситуацией в Украине».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина