«Москва не может скрыть очевидного» 13.10.2024, 16:51

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Российские пропагандисты раскрывают потери, которые Кремль пытается скрыть.

Россия потеряла еще один боевой самолет Су-34, который, как сообщается, был сбит американским F-16 , переданным Украине. По данным издания The National Interest, в ходе конфликта с Украиной Россия уже утратила не менее 30 самолетов Су-34, что составляет почти четверть от довоенного парка, насчитывавшего 140 машин. Производственные мощности не успевают восполнять боевые потери.

«Россия ведет наступление в Украине, но этот инцидент можно рассматривать как серьезную неудачу, потому что Су-34 - это самолеты, которые Россия использует для уничтожения украинской инфраструктуры», — поясняет Ирина Цукерман, президент Scarab Rising и геополитический аналитик.

Интересно, что информация о потере самолета быстро распространилась в социальных сетях, в основном через аккаунты прокремлевских милблогеров, которые активно освещают военные события в Telegram. Они критически относятся к военным действиям, даже если демонстрируют поддержку Владимиру Путину.

«Эти пропагандисты стремятся превратить Украину в злодея и тем самым вызвать антиукраинские настроения среди своего населения», — отметила Сьюзан Кэмпбелл, преподаватель Школы коммуникаций Университета Нью-Хейвена. Она добавила, что даже когда блогеры выражают сожаление по поводу потери Су-34 и критикуют военные действия, это также направлено на разжигание антиамериканских настроений.

Несмотря на критику в адрес российского военного руководства, утверждения о том, что НАТО представляет серьезную угрозу, продолжают звучать.

«Дух этих сообщений от прокремлевских блогеров явно направлен на то, чтобы указать на опасность НАТО и возможность будущих подобных атак, возможно, в качестве оправдания для новых и более серьезных авиаударов по Украине - или даже потенциального оправдания для принятия провокационных действий против НАТО», — подытожила Цукерман.

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