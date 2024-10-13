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Россиянин пытался вывезти в Беларусь станцию военной разведки

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  • 13.10.2024, 17:13
  • 2,014
Россиянин пытался вывезти в Беларусь станцию военной разведки

Его будут судить за контрабанду военной техники.

В Ухтинский городской суд поступило уголовное дело против жителя Сосногорска из Республики Коми (РФ), обвиняемого в попытке контрабанды военной техники.

По версии ФСБ, 57-летний мужчина намеревался вывезти из России в Беларусь переносную станцию военной разведки, конкретная модель устройства не уточняется.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, сообщила пресс-служба судов Республики Коми. В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания.

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