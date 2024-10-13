Россиянин пытался вывезти в Беларусь станцию военной разведки

Россиянин пытался вывезти в Беларусь станцию военной разведки2
- 13.10.2024, 17:13
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Его будут судить за контрабанду военной техники.
В Ухтинский городской суд поступило уголовное дело против жителя Сосногорска из Республики Коми (РФ), обвиняемого в попытке контрабанды военной техники.
По версии ФСБ, 57-летний мужчина намеревался вывезти из России в Беларусь переносную станцию военной разведки, конкретная модель устройства не уточняется.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, сообщила пресс-служба судов Республики Коми. В настоящее время решается вопрос о назначении даты судебного заседания.