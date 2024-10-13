В Беларуси выставили на аукцион сразу два газопровода

В Беларуси выставили на аукцион сразу два газопровода2
- 13.10.2024, 18:38
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За долги спиртзавода.
На аукцион выставлены сразу два газопровода, принадлежащие Мозырскому спиртоводочному заводу. Информация о лотах размещена на платформе «ИПМ-Торги».
Завод находится в процессе банкротства с 2016 года, сведения о нем доступны в Едином государственном реестре информации о банкротстве.
Первый лот — это наружный газопровод среднего давления, который предлагается за 13,4 тысячи рублей, с протяженностью 65,6 метра.
Второй лот представляет собой наружный газопровод высокого давления, за который планируют выручить 101,1 тысячу рублей. Его длина значительно больше — 1636,3 метра.
В описании к лотам указано, что покупатель должен будет при необходимости обеспечивать подачу газа на котельную ОАО «Мозырский спиртоводочный завод». Кстати, котельная также выставлена на аукцион с начальной ценой около 368 тысяч рублей.
Торги по газопроводам назначены на 29 октября.