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В Беларуси выставили на аукцион сразу два газопровода

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  • 13.10.2024, 18:38
  • 1,718
В Беларуси выставили на аукцион сразу два газопровода

За долги спиртзавода.

На аукцион выставлены сразу два газопровода, принадлежащие Мозырскому спиртоводочному заводу. Информация о лотах размещена на платформе «ИПМ-Торги».

Завод находится в процессе банкротства с 2016 года, сведения о нем доступны в Едином государственном реестре информации о банкротстве.

Первый лот — это наружный газопровод среднего давления, который предлагается за 13,4 тысячи рублей, с протяженностью 65,6 метра.

Второй лот представляет собой наружный газопровод высокого давления, за который планируют выручить 101,1 тысячу рублей. Его длина значительно больше — 1636,3 метра.

В описании к лотам указано, что покупатель должен будет при необходимости обеспечивать подачу газа на котельную ОАО «Мозырский спиртоводочный завод». Кстати, котельная также выставлена на аукцион с начальной ценой около 368 тысяч рублей.

Торги по газопроводам назначены на 29 октября.

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