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Украинские десантники мощно ударили по колонне российской техники

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  • 13.10.2024, 18:52
  • 1,962
Украинские десантники мощно ударили по колонне российской техники

Оккупанты были вынуждены бежать с поля боя.

Таврические десантники успешно отразили очередное масштабное наступление российских войск. Враг предпринял штурм с поддержкой 30 единиц бронетехники, сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В ходе атаки на позиции 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, защищающей Кураховское направление, противник использовал 25 бронемашин с пехотой и 5 танков.

Однако застать врасплох украинских защитников не удалось — колонны были своевременно обнаружены аэроразведкой.

«Оккупанты еще далеко на подступах столкнулись с огнем артиллерии и ударами дронов-камикадзе. Успешно вступили в бой противотанкисты. Надежно сработали минные заграждения. Десантники 79 бригады, отражая атаку, сожгли 7 бронемашин с пехотой и 1 танк. Еще один танк был подбит. 33 оккупанта в ходе этого боя погибли. Некоторые просто таки выгорели праведным десантным огнем. Еще столько же россиян получили ранения», — сообщили военные.

Оставшаяся техника, как отметили в бригаде, покинула поле боя, спасаясь от украинских ударных дронов.

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