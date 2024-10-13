закрыть
13 октября 2024, воскресенье, 19:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Воевать за Путина соглашаются только дураки

3
  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 13.10.2024, 19:17
  • 1,706
Воевать за Путина соглашаются только дураки

Почему среди мобилизованных нет детей пропагандистов, депутатов, министров и сенаторов.

Очередной участник «СВО» обратился к Путину и потребовал от него ответа - почему среди мобилизованных и угнанных на войну нет представителей армянской, азербайджанской, грузинской и прочих диаспор.

Смешно, что при этом он не задается вопросом, почему среди мобилизованных нет детей пропагандистов, депутатов, министров и сенаторов. За такие вопросы можно и в мясной штурм, поэтому тут «пламенный патриот» помалкивает.

Ну а если сыновей Соловьева и Медведева не призывают на фронт, то с какой стати туда идти армянам и грузинам? Они же не идиоты.

Помирать за Путина соглашаются только дураки.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина