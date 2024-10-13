Воевать за Путина соглашаются только дураки

Воевать за Путина соглашаются только дураки3
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 13.10.2024, 19:17
- 1,706
Почему среди мобилизованных нет детей пропагандистов, депутатов, министров и сенаторов.
Очередной участник «СВО» обратился к Путину и потребовал от него ответа - почему среди мобилизованных и угнанных на войну нет представителей армянской, азербайджанской, грузинской и прочих диаспор.
Смешно, что при этом он не задается вопросом, почему среди мобилизованных нет детей пропагандистов, депутатов, министров и сенаторов. За такие вопросы можно и в мясной штурм, поэтому тут «пламенный патриот» помалкивает.
Ну а если сыновей Соловьева и Медведева не призывают на фронт, то с какой стати туда идти армянам и грузинам? Они же не идиоты.
Помирать за Путина соглашаются только дураки.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»