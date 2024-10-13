ВСУ уничтожили логистику оккупантов на Харьковском направлении 13.10.2024, 19:50

Видеофакт.

Украинские военные активно уничтожают логистику российских оккупантов на Харьковском направлении, особенно технику, перевозящую пехоту, сообщает ОТГ «Харьков».

«Уничтожение вражеской логистики - одни из важнейших операций на поле боя. Оккупанты пытаются перемещать боекомплект и личный состав ночью, однако БПЛА 71-й отдельной егерской бригады на круглосуточном наблюдении», — говорится в сообщении.

Аэроразведка засекла движение вражеских грузовиков и передала данные артиллерии.

«Несколькими выстрелами пушек удалось остановить движение вражеского «Урала». Завершили дело пилоты FPV-дронов», — сообщили в ОТГ «Харьков».

Ночью FPV-дроны также уничтожили «буханку», перевозившую российских солдат.

«Услышав звук дрона, оккупанты попытались скрыться, но безуспешно - российская пехота вместе с транспортом была уничтожена», — добавили украинские военные.

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