Климатологи предупреждают о необычных погодных аномалиях

Климатологи предупреждают о необычных погодных аномалиях3
- 13.10.2024, 20:02
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Какой будет предстоящая зима в Беларуси и Европе.
Климатологи поделились своими прогнозами на предстоящую зиму, подчеркивая влияние полярного вихря на интенсивность морозов и снегопадов.
В настоящее время специалисты пристально следят за развитием этого метеорологического явления, которое играет ключевую роль в формировании погодных условий, сообщает Severe Weather Europе. Предварительные данные показывают, что в начале октября вихрь достиг своего самого слабого состояния с 1981 года, что может стать предвестником необычных погодных аномалий.
Исследования показали, что слабый полярный вихрь может принести в еврорегион, включая Беларусь, либо обильные снегопады и сильные морозы, либо мягкую и практически бесснежную зиму.
Эксперты портала Severe Weather Europe отмечают, что в настоящее время по всему Северному полушарию наблюдаются значительные аномалии атмосферного давления, что привело к «чрезвычайно слабому» завихрению.