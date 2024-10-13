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Климатологи предупреждают о необычных погодных аномалиях

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  • 13.10.2024, 20:02
  • 2,548
Климатологи предупреждают о необычных погодных аномалиях
Фото: Charter97.org

Какой будет предстоящая зима в Беларуси и Европе.

Климатологи поделились своими прогнозами на предстоящую зиму, подчеркивая влияние полярного вихря на интенсивность морозов и снегопадов.

В настоящее время специалисты пристально следят за развитием этого метеорологического явления, которое играет ключевую роль в формировании погодных условий, сообщает Severe Weather Europе. Предварительные данные показывают, что в начале октября вихрь достиг своего самого слабого состояния с 1981 года, что может стать предвестником необычных погодных аномалий.

Исследования показали, что слабый полярный вихрь может принести в еврорегион, включая Беларусь, либо обильные снегопады и сильные морозы, либо мягкую и практически бесснежную зиму.

Эксперты портала Severe Weather Europe отмечают, что в настоящее время по всему Северному полушарию наблюдаются значительные аномалии атмосферного давления, что привело к «чрезвычайно слабому» завихрению.

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