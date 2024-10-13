Климатологи предупреждают о необычных погодных аномалиях 3 13.10.2024, 20:02

2,548

Фото: Charter97.org

Какой будет предстоящая зима в Беларуси и Европе.

Климатологи поделились своими прогнозами на предстоящую зиму, подчеркивая влияние полярного вихря на интенсивность морозов и снегопадов.

В настоящее время специалисты пристально следят за развитием этого метеорологического явления, которое играет ключевую роль в формировании погодных условий, сообщает Severe Weather Europе. Предварительные данные показывают, что в начале октября вихрь достиг своего самого слабого состояния с 1981 года, что может стать предвестником необычных погодных аномалий.

Исследования показали, что слабый полярный вихрь может принести в еврорегион, включая Беларусь, либо обильные снегопады и сильные морозы, либо мягкую и практически бесснежную зиму.

Эксперты портала Severe Weather Europe отмечают, что в настоящее время по всему Северному полушарию наблюдаются значительные аномалии атмосферного давления, что привело к «чрезвычайно слабому» завихрению.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com