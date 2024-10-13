Могилевчанин по просьбе знакомых пустил девушку пожить в свою квартиру
- 13.10.2024, 22:05
- 4,404
Но после очень об этом пожалел.
В милицию Могилева обратился 57-летний мужчина, заявив о пропаже из его квартиры 65 коллекционных монет на крупную сумму.
Следствие установило, что монеты забрала 18-летняя жительница Минской области, которая около четырех месяцев жила в квартире заявителя, пока он находился на даче. Девушку порекомендовали знакомые, попросив хозяина помочь ей с временным жильем в Могилеве.
После того как она съехала, мужчина обнаружил пропажу коллекции. Выяснилось, что девушка не только забрала монеты, но и успела продать их через интернет.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи.