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Могилевчанин по просьбе знакомых пустил девушку пожить в свою квартиру

  • 13.10.2024, 22:05
  • 4,404
Могилевчанин по просьбе знакомых пустил девушку пожить в свою квартиру

Но после очень об этом пожалел.

В милицию Могилева обратился 57-летний мужчина, заявив о пропаже из его квартиры 65 коллекционных монет на крупную сумму.

Следствие установило, что монеты забрала 18-летняя жительница Минской области, которая около четырех месяцев жила в квартире заявителя, пока он находился на даче. Девушку порекомендовали знакомые, попросив хозяина помочь ей с временным жильем в Могилеве.

После того как она съехала, мужчина обнаружил пропажу коллекции. Выяснилось, что девушка не только забрала монеты, но и успела продать их через интернет.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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