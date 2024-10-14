СМИ: Ким Чен Ын приказал привести артиллерию в полную боевую готовность 14.10.2024, 1:23

Напряжение между Пхеньяном и Сеулом особенно обострилось.

Напряжение между Пхеньяном и Сеулом особенно обострилось, сообщает 24 канал. Ким Чен Ын приказал подразделениям возле границы быть готовыми к полномасштабным боям.

Как сообщают СМИ, Пхеньян приказал артиллерийскому корпусу, который дислоцируется вблизи границы с Южной Кореей, подготовиться к стрельбе.

КНДР готовится к полномасштабным боям

Отмечается, что Генеральный штаб Народной армии Северной Кореи в субботу издал директиву, в которой приказал подготовиться к полномасштабным боям артиллерийским объединенным силам вблизи границы и подразделениям, которым назначены огневые миссии.

Представитель Министерства национальной обороны Северной Кореи заявил, что директива содержала приказ перевести 8 артиллерийских бригад в состояние полной боевой готовности до восьми часов вечера 13 октября.

Ранее, 11 октября, МИД КНДР заявило, что Сеул отправлял беспилотники с пропагандистскими листовками в свою столицу трижды за неделю. Пхеньян обвинил Сеул в нарушении «священного» суверенитета Северной Кореи и угрозе ее безопасности.

У Ким Чен Ына предупредили, что силы Северной Кореи подготовят «все средства нападения», способные уничтожить все угрозы к югу от границы, в частности южнокорейских военных. Также отмечается, что ответ будет нанесен без предупреждения, если южнокорейские беспилотники снова будут обнаружены на территории КНДР.

Министерство обороны Южной Кореи отреагировало на угрозы. Там заверили, что «Северная Корея увидит конец своего режима», если она нанесет вред южнокорейцам.

К слову, северокорейские войска могли быть вовлечены в войну в Украине на стороне России, некоторые из которых погибли под Донецком в октябре 2024 года.

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