Зеленский рассказал о новой модели военного сотрудничества с Францией 14.10.2024, 3:47

«Это персональная задача для министра обороны».

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о совместных украинско-французских производствах оружия.

Об этом стало известно из его видеообращения, передает «Европейская правда».

По его словам, это уже прорабатывается на уровне министерств.

«Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую, французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств», – отметил он.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на этот результат, и «это персональная задача для министра обороны», а задача минстратегпрома – «обеспечить выполнение всех договоренностей».

Он также отметил, что в течение этой недели Украине добавили новых договоренностей по оружию, и это не только поставки – еще производство.

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