закрыть
14 октября 2024, понедельник, 2:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский рассказал о новой модели военного сотрудничества с Францией

  • 14.10.2024, 3:47
Зеленский рассказал о новой модели военного сотрудничества с Францией

«Это персональная задача для министра обороны».

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о совместных украинско-французских производствах оружия.

Об этом стало известно из его видеообращения, передает «Европейская правда».

По его словам, это уже прорабатывается на уровне министерств.

«Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую, французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств», – отметил он.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на этот результат, и «это персональная задача для министра обороны», а задача минстратегпрома – «обеспечить выполнение всех договоренностей».

Он также отметил, что в течение этой недели Украине добавили новых договоренностей по оружию, и это не только поставки – еще производство.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина