Зеленский рассказал о новой модели военного сотрудничества с Францией
- 14.10.2024, 3:47
«Это персональная задача для министра обороны».
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о совместных украинско-французских производствах оружия.
Об этом стало известно из его видеообращения, передает «Европейская правда».
По его словам, это уже прорабатывается на уровне министерств.
«Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую, французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств», – отметил он.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает на этот результат, и «это персональная задача для министра обороны», а задача минстратегпрома – «обеспечить выполнение всех договоренностей».
Он также отметил, что в течение этой недели Украине добавили новых договоренностей по оружию, и это не только поставки – еще производство.