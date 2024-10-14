Дрон «Хезболлы» попал в израильскую военную базу 14.10.2024, 7:47

Погибли четыре солдата.

В Израиле в результате воздушной атаки с использованием беспилотников накануне в воскресенье, 13 октября, была поражена военная база в районе Биньямины. В результате атаки погибли четыре солдата, и еще 7 были ранены.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Этой ночью в израильском военном ведомстве уточнили детали вчерашней вечерней атаки дронов, когда один из запущенных боевиками «Хезболлы» беспилотников поразил собрание людей, и были десятки раненых.

«Вчера (в воскресенье) БПЛА, запущенный террористической организацией "Хезболла", попал в военную базу, прилегающую к Биньямине», - рассказали в ЦАХАЛ.

В ВС Израиля заявили, что во время происшествия «погибли четыре солдата ЦАХАЛа, еще семеро получили тяжелые ранения».

Отмечается, что всех пострадавших эвакуировали в больницы для оказания медицинской помощи.

Также в ЦАХАЛ заявили, что по факту происшествия «проводится проверка».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com