Дрон «Хезболлы» попал в израильскую военную базу
- 14.10.2024, 7:47
Погибли четыре солдата.
В Израиле в результате воздушной атаки с использованием беспилотников накануне в воскресенье, 13 октября, была поражена военная база в районе Биньямины. В результате атаки погибли четыре солдата, и еще 7 были ранены.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Этой ночью в израильском военном ведомстве уточнили детали вчерашней вечерней атаки дронов, когда один из запущенных боевиками «Хезболлы» беспилотников поразил собрание людей, и были десятки раненых.
«Вчера (в воскресенье) БПЛА, запущенный террористической организацией "Хезболла", попал в военную базу, прилегающую к Биньямине», - рассказали в ЦАХАЛ.
В ВС Израиля заявили, что во время происшествия «погибли четыре солдата ЦАХАЛа, еще семеро получили тяжелые ранения».
Отмечается, что всех пострадавших эвакуировали в больницы для оказания медицинской помощи.
Также в ЦАХАЛ заявили, что по факту происшествия «проводится проверка».