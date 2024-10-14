«Лукашенко выглядит плохо и может уйти» Анатолий Несмиян

14.10.2024, 7:51

В Беларуси возможны самые разные неожиданности.

Я уже писал неоднократно, что Россия попала в воронку управленческой катастрофы, в которой единственный возможный метод управления, который остался у режима - насилие и террор. Это характерный и практически классический признак полного банкротства режима, утрата им способности к «нормальному» управлению.

У сказанного есть объективное следствие - страна должна находиться в состоянии перманентной череды кризисов. Внешних или внутренних - уже совершенно неважно. Закончился один - тут же должен возникнуть новый.

Нынешний кризис под названием «СВО» близок к «выгоранию», и главное - поддерживать его становится все более сложно и затратно. Поэтому перемирие в том или ином виде назревает и, скорее всего (если не произойдет какого-то экстремального события, ломающего тенденцию - вроде Бучи в марте-апреле 2022 или нападения на Курскую область в августе 2024), его будут как-то заключать в относительно обозримые сроки.

Вопрос - что дальше? Дальше нужно создавать какой-то новый кризис, причем достаточно мощный, который будет иметь безусловную поддержку среди населения (создавать аналог «крымского консенсуса», пускай даже на время), но в то же самое время достаточно локальный, чтобы как-то контролировать его. При этом вся страна так и должна остаться пространством бессистемного террора. Для того, собственно, кризис и нужен. Террор, напомню - это просто такой метод управления. Других у режима уже не осталось.

Сегодня могут рассматриваться и готовиться сразу несколько таких кризисов - либо внешняя агрессия, либо что-то внутри страны. Проблема в том, что террор последних лет буквально выжег всё, что можно назвать оппозицией, и теперь очень сложно найти тех, террором в отношении которых можно будет добиться такого «консенсуса». Афтершоками попыток поиска внутренних врагов можно назвать абсурдную борьбу с «врагами», нынешние потуги в отношении «чайлд-фри» и несчастных квадроберов, которые буквально подвернулись под руку. Но на этом, как уже установлено, дивиденды получить не получится, да и не тянут эти враги на полномасштабный кризис. Несерьезно.

Можно предположить, что «в разработке» сейчас проект поджога Кавказа. По сути - третья чеченская война. Нюанс в том, что в первые две войны в Чечне полыхала своя собственная гражданская, и Кремль поддержал одну из сторон этого внутричеченского конфликта. Сегодня такой войны быть не может, так как всю организованную внутреннюю оппозицию Кадыров зачистил, и хотя недоброжелателей у него очень много внутри самой Чечни, они не организованы, а потому угрозы не представляют. В таких условиях пожар на Кавказе может быть организован только через столкновение между несколькими региональными группировками.

Рейдерский захват «Вайлдберрис» при том, что внешне - это про деньги, имеет еще одно измерение. Он впрямую столкнул ингушские, дагестанские и чеченские группировки. Мало того - недавнее заявление Кадырова про кровную месть ряду весьма знаковых в регионе персон может говорить о том, что он либо купился на эту провокацию, либо понимает, к чему идет дело и пытается как-то этому противодействовать.

Вот третья чеченская вполне отвечает всем параметрам того кризиса, который нужен Кремлю сразу после завершения СВО. И как один из возможных сюжетов, абсолютно не исключена.

Другой вопрос, что есть и конкурирующие проекты, в первую очередь - внешняя агрессия. Либо в отношении Балтии, либо против Молдавии, да и может всплыть фантастический на сегодня сюжет с оккупацией Беларуси - если Лукашенко все-таки уйдет (а выглядит он, кстати, довольно плохо), то в Беларуси возможны самые разные неожиданности.

Пока же нельзя исключать ни один из возможных вариантов, так как СВО продолжается. Но по мере того, как на повестку встанет вопрос ее завершения, вопрос об организации нового кризиса будет поставлен ребром.

(2) Мигранты здесь понятно при чем - резкое ужесточение политики в отношении них позволит масштабировать кризис и распространить его на всю страну. Локальный конфликт - на Кавказе, пространство террора - по всей стране. Учитывая же, что внутри правящей знати есть люди, имеющие свой профит и бизнес с чеченским руководством, это может быть поводом для террора не только среди населения, но и в отношении этой части нобилитета (естественно, с перераспределением их собственности).

Анатолий Несмиян, «Телеграм»

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