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В Беларуси возникли проблемы с доступом к «Живому Журналу»

  • 14.10.2024, 8:24
  • 1,136
В Беларуси возникли проблемы с доступом к «Живому Журналу»

Сайт недоступен при попытке входа без использования VPN.

Пользователи «Живого Журнала», находящиеся на территории Беларуси, жалуются в соцсетях на недоступность интернет-сервиса. Как выяснил «Позірк», сайт «ЖЖ» (livejournal.com) действительно недоступен в стране при попытке входа без использования VPN.

Причины неизвестны. Министерство информации и другие госорганы не сообщали об ограничении доступа к «ЖЖ».

Ранее проблемы с доступом к «ЖЖ» наблюдались почти полтора десятка лет назад, во время кампании по выборам президента в 2010 году.

«Живой Журнал» — интернет-платформа для ведения пользовательских блогов, предоставляет возможность публиковать свои и комментировать чужие записи, вести коллективные блоги, добавлять в друзья других пользователей, читать их записи и др.

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