Москва начала массовую эвакуацию населения из приграничных с Украиной областей 1 14.10.2024, 8:55

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Озвучены цифры.

Около 30 тысяч человек были эвакуированы из районов, граничащих с Украиной. В Курской области эвакуированы более 100 тысяч.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию «Аргументы и факты».

«Сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся 30 415 человек том числе 7670 детей», - сказала она.

Кроме того, Москалькова сообщила, что в Курской области, по данным МЧС, эвакуировано 112 337 человек.

«В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещены 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Еще свыше 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых. И есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания», - добавила она.

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