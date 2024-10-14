Москва начала массовую эвакуацию населения из приграничных с Украиной областей

Москва начала массовую эвакуацию населения из приграничных с Украиной областей1
- 14.10.2024, 8:55
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Около 30 тысяч человек были эвакуированы из районов, граничащих с Украиной. В Курской области эвакуированы более 100 тысяч.
Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию «Аргументы и факты».
«Сегодня на территории 65 российских регионов насчитывается 960 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находятся 30 415 человек том числе 7670 детей», - сказала она.
Кроме того, Москалькова сообщила, что в Курской области, по данным МЧС, эвакуировано 112 337 человек.
«В ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях на территории России размещены 12 328 жителей Курской области, в том числе 3685 детей. Еще свыше 100 тысяч разместились самостоятельно у родственников и знакомых. И есть порядка 40 тысяч жителей, которые отказались эвакуироваться либо уже вернулись в места постоянного проживания», - добавила она.