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Шок в обменниках: такого дорогого доллара в Беларуси еще не было

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  • 14.10.2024, 8:57
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Шок в обменниках: такого дорогого доллара в Беларуси еще не было

Каких курсов валюты теперь ждать?

На прошедшей неделе обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке обновил годовой максимум. Что ждет белорусский рынок валют в середине октября, разбирается Myfin.by в еженедельном прогнозе.

Доллар по 3,30, но ненадолго

В четверг, 10 октября, курс валютной пары USD/BYN зафиксировался на отметке 3,3011. Правда, на следующий торговый день в пятницу, 11 октября, курс скорректировался до 3,2832, но тогда же был и один из самых больших торговых объемов с июля 2024 года в 35,516 млн долларов США.

Курс российского рубля в это же время на белорусском валютном рынке снижался до RUB/BYN 3,4205 за 100 российских рублей, к окончанию недели минимальное укрепление до 3,4262.

Причиной такого неутешительного поведения обменных курсов основных валют по-прежнему является ослабление российского рубля на внутреннем российском рынке.

На прошлой неделе курс доллара на российском внебиржевом рынке поднимался до максимума с июля 2023 года, а к вечеру среды, 9 октября, курс доллара одномоментно взлетал до USD/RUB 100,1007. К окончанию прошлой недели доллар торговался на российском межбанке около 95,80 — 96,60.

Виноваты цены на нефть?

Возвращаясь на белорусский рынок — курс доллара США за прошлую неделю вырос на +0,95%, с начала года рост курса доллара составляет уже +3,33%.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке за прошлую неделю снизился на -0,92%, с начала текущего года на -2,08%.

Причиной повышенного спроса на валюту на российском рынке называют снижение цен на нефть и повышенный спрос со стороны импортеров в преддверии зимнего торгового марафона. Не исключено, что на высокий спрос на валюту повлияло повышение с начала октября утилизационного сбора на автомобили, в ожидании которого ввоз авто в Россию в сентябре достиг пика с 2006 года. А вот в нефть верится слабо, поскольку цены находятся на достаточно высоком уровне, и изменение цен в целом носит отложенный характер.

Прогноз на неделю

На начавшейся неделе на российском внутреннем рынке мало что меняется. Более того, в пятницу вечером, 11 октября в 21.00, правительство РФ внесло изменения в указ об обязательной продаже валюты, понизив норму продажи в первые 30 дней с 50% выручки до 25%. То есть у экспортеров будет меньше необходимости продажи валюты, что искусственно может снизить объем предложения валюты на российском внебиржевом рынке.

Все остальные факторы остаются в силе, поэтому поводов для существенного восстановления рубля почти нет.

На внебиржевом рынке Форекс наиболее значимым событием станет заседание Европейского Центробанка в четверг, 17 октября. Ожидается, что регулятор продолжит цикл понижения ставки, прогноз на ставку по депозитам -0,25% до 3,25%.

В целом на текущей неделе курс доллара остается около текущих значений и не исключено тестирование уровня в USD/BYN 3,30. Российский рубль на годовых минимумах.

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