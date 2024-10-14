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Минчанин подвез забытые документы случайного знакомого ему домой

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  • 14.10.2024, 9:41
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Минчанин подвез забытые документы случайного знакомого ему домой
иллюстративное фото

Сначала получил награду, потом — проблемы.

Житель Минска привез домой случайному знакомому пакет с документами, которые тот забыл на остановке. Но предварительно забрал оттуда два подарочных сертификата и отоварил, рассказали «Минск-Новостям» в прокуратуре. Теперь мужчина под «уголовкой».

В тот день 59-летний минчанин направлялся в поликлинику. На остановке общественного транспорта «Тракторный завод» он разговорился с нетрезвым пожилым мужчиной, который достал из пакета бутылку водки и предложил ему выпить.

Спустя время подъехал автобус, и пенсионер, попрощавшись, зашел в него. При этом он забыл на скамейке свой пакет, который и забрал новый знакомый. Внутри лежали паспорта и трудовые книжки мужчины и его супруги, а также два подарочных сертификата на сумму 50 рублей каждый, которые можно было отоварить в кулинарии завода, — именно это минчанин и сделал.

Документы же он после отвез пенсионерам домой, соврав, что никаких сертификатов в пакете не было. В качестве благодарности те дали ему 50 рублей.

Поскольку каждый из похищенных сертификатов имел свой номер, установить личность непорядочного горожанина оказалось просто. Его идентифицировали по записям камеры видеонаблюдения, в объектив которой он попал во время отоваривания сертификатов.

Мужчину обвинили в краже (ч. 1 ст. 205 УК). Согласно заключению эксперта, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма. Сейчас обвиняемый под подпиской о невыезде.

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