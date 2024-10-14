Над Сирией «засветился» российский самолет-разведчик Ан-30
- 14.10.2024, 9:48
Таких осталось всего четыре.
В социальных сетях появилось видео полета разведывательного самолета Ан-30 из состава ВКС России в небе над Сирией. Кадры сняты в районе города Идлиб, к западу от Алеппо.
Этот самолет выполнял очередной полет на фоне сообщений о возможном наступлении сирийской оппозиции в направлении Алеппо.
Видео свидетельствует о том, что Россия продолжает использовать редкий тип разведывательных самолетов, таких как Ан-30, чей полет в современных условиях является неожиданностью.
На вооружении ВКС России остается всего четыре самолета Ан-30, тогда как разведывательных Су-24МР - около полусотни. В течение лета 2024 года неоднократно сообщалось об «опасном сближении» самолетов западных стран с российскими Ан-30 во время полетов над Сирией, однако только сейчас удалось зафиксировать этот самолет на видео.
Amid rumours that the opposition is preparing to attack Aleppo, a Russian AN-30 aircraft flies over Idlib and western Aleppo. pic.twitter.com/wugVK48SKl— Clash Report (@clashreport) October 13, 2024
Как пишет Defense Express, особенность Ан-30 заключается в том, что это самолет для аэрофотосъемки, что требует прямого пролета над целью, что возможно только при отсутствии систем противовоздушной обороны. Именно поэтому россияне используют эти самолеты только в сирийском воздушном пространстве, где вероятных угроз для них нет.
Основные характеристики Ан-30:
длина фюзеляжа: 24,26 м, размах крыльев: 29,02 м;
максимальная взлетная масса: 23 тонны, масса фотоаппаратуры: 650 кг;
максимальная скорость: 540 км/ч;
дальность полета: 1240 км;
экипаж: 6 человек + 1 оператор.