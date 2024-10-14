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Над Сирией «засветился» российский самолет-разведчик Ан-30

  • 14.10.2024, 9:48
Над Сирией «засветился» российский самолет-разведчик Ан-30

Таких осталось всего четыре.

В социальных сетях появилось видео полета разведывательного самолета Ан-30 из состава ВКС России в небе над Сирией. Кадры сняты в районе города Идлиб, к западу от Алеппо.

Этот самолет выполнял очередной полет на фоне сообщений о возможном наступлении сирийской оппозиции в направлении Алеппо.

Видео свидетельствует о том, что Россия продолжает использовать редкий тип разведывательных самолетов, таких как Ан-30, чей полет в современных условиях является неожиданностью.

На вооружении ВКС России остается всего четыре самолета Ан-30, тогда как разведывательных Су-24МР - около полусотни. В течение лета 2024 года неоднократно сообщалось об «опасном сближении» самолетов западных стран с российскими Ан-30 во время полетов над Сирией, однако только сейчас удалось зафиксировать этот самолет на видео.

Как пишет Defense Express, особенность Ан-30 заключается в том, что это самолет для аэрофотосъемки, что требует прямого пролета над целью, что возможно только при отсутствии систем противовоздушной обороны. Именно поэтому россияне используют эти самолеты только в сирийском воздушном пространстве, где вероятных угроз для них нет.

Основные характеристики Ан-30:

длина фюзеляжа: 24,26 м, размах крыльев: 29,02 м;

максимальная взлетная масса: 23 тонны, масса фотоаппаратуры: 650 кг;

максимальная скорость: 540 км/ч;

дальность полета: 1240 км;

экипаж: 6 человек + 1 оператор.

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