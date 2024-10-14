Сильный ветер повалил деревья и повредил автомобили в Бресте и районе
- 14.10.2024, 9:52
Также порывы ветра повредили крыши домов.
В воскресенье в Бресте и его окрестностях сильный ветер стал причиной падения деревьев, сообщает МЧС.
В садовом товариществе «Ручеек-1» неподалеку от Бреста порывы ветра повредили крыши пяти дачных домов, а также нанесли ущерб двум автомобилям.
В самом Бресте зарегистрированы четыре случая падения деревьев, в результате чего пострадал один автомобиль.
«По данным Белгидромета, над территорией Брестского района в короткий срок сформировалась локальная конвективная ячейка (сильный ветер), что и привело к вышеуказанным последствиям», — добавили в МЧС.