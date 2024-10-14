закрыть
14 октября 2024, понедельник, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сильный ветер повалил деревья и повредил автомобили в Бресте и районе

  • 14.10.2024, 9:52
Сильный ветер повалил деревья и повредил автомобили в Бресте и районе

Также порывы ветра повредили крыши домов.

В воскресенье в Бресте и его окрестностях сильный ветер стал причиной падения деревьев, сообщает МЧС.

В садовом товариществе «Ручеек-1» неподалеку от Бреста порывы ветра повредили крыши пяти дачных домов, а также нанесли ущерб двум автомобилям.

В самом Бресте зарегистрированы четыре случая падения деревьев, в результате чего пострадал один автомобиль.

«По данным Белгидромета, над территорией Брестского района в короткий срок сформировалась локальная конвективная ячейка (сильный ветер), что и привело к вышеуказанным последствиям», — добавили в МЧС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина