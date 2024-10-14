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«Белорусов в стойло уже не загнать»

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  • 14.10.2024, 10:13
  • 3,890
«Белорусов в стойло уже не загнать»

Портретами и билбордами убеждения людей не изменить.

Читательница сайта Charter97.org из Белостока рассказала о поездке в Минск. Она поделилась с нашим сайтом впечатлениями:

— Первое, что бросается в глаза, это билборды. Их стало мало, очень мало. И на них помещены два типа информации: наибольшие площади занимает идеологическая — про всяких дзержинских, буденых, фроликовых, второе же место почетно заняла реклама казино. Она на каждом шагу. Очевидно, что за эти четыре года ее стало в разы больше.

Люди после шока оправились и просто живут своей жизнью — адаптировались к новым условиям. Приятно, что в подъезде дома начали здороваться даже незнакомые люди.

За пять дней, которые была в Минске и пользовалась метро, на экранах на платформах вместо рекламы постоянно показывают «усатого босса». Наверное, без рекламы уже не продается. Вспомнились строки из NRM — «твой портрет продается в каждом магазине», посмеялась Как говорится — «насильно мил не будешь».

На проспекте Скорины ко мне подошла женщина спросить дорогу, и когда я начала отвечать по-белорусски, то она мгновенно перешла тоже. То есть язык на сегодня — единственный маркер «свой-чужой».

Вернулась я в Белосток со смешанными чувствами, с одной стороны — больно смотреть, как стремительно страна возвращается в советские времена, а с другой стороны — люди дают мне вдохновение и надежду. Ведь портретами и билбордами убеждения людей не изменить, а в стойло не загнать.

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