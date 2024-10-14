Белоруска рассказала, как выглядят школьные обеды в Польше 2 14.10.2024, 10:36

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иллюстративное фото: depositphotos.com

Сравните с белорусскими.

Читательница сайта Charter97.org, живущая в Польше, рассказала о питании в школьных столовых в этой стране:

— Я давно заметила, что дочь после школы не хочет дома обедать. Мол, она пообедала в школе. Сегодня я подробно расспросила ее, что же они едят в школе, не холодные ли школьные блюда.

Дочь как-то с недоверием улыбнулась и сказала: «Мама, как они могут быть холодными, это же готовые блюда!» Я возразила, что если долго постоит на столе, такими станут.

Но на столах ничего, кроме салфеток, не стоит. Каждый класс поочередно подходит к точке выдачи и берет горячее блюдо. Действительно горячее! Здесь большое разнообразие каш с куриными и рыбными наггетсами, различными мясными супами и мясными бургерами, лепешками, варениками.

За отдельным столом стоит большая кастрюля с салатом, из которой каждый берет столько, сколько может или хочет съесть. Тут же стоит и кастрюля с супом. Каждый ребенок наливает его сам, если ему нравится этот суп. Моя дочь не ест помидорный суп. Я и не настаиваю. Ведь сама его никогда не готовлю. Но всегда наливает себе борщ, суп-пюре из брокколи, суп с макаронами, капусту. Наливай — и ешь, сколько хочется!

Салаты подают из томатов, огурцов, из перца, свеклы, моркови. Стефка не ест свеклу, ну и пускай. Сегодня салата не было, но всем выдали по большому болгарскому перцу.

Фрукты дают три раза в неделю. В сентябре это были персики, нектарины, груши, сливы, яблоки, кусочки арбуза. Зимой преобладают бананы, апельсины, мандарины, яблоки. Каждый подходит и берет себе. В те дни, когда фруктов или овощей нет, дают плодовое пюре или печенье. На мой вопрос, может ли кто-то взять два, а кому-то не хватит, дочь ответила, что обычно бывает наоборот!

Поляки не очень охотно едят фрукты и овощи. Перед праздниками могут выдать и по 100-граммовой шоколадке, пачку мешанки из орехов или яблочных чипсов, иногда в предпраздничные дни готовят бургеры и хот-доги.

Если Стефка приходит домой сытая, я не заставляю ее садиться есть. Сколько стоит полдник в нашей школе, спросите вы. Мне кажется, немного. Пять злотых в день, если пересчитать на белорусские деньги — где-то 3,70 рубля.

Для учителей обеды стоят 7,50 злотых, но и это, мне кажется, приемлемая цена.

Возможно, цены и качество обедов в разных школах отличаются, но мы своим питанием очень довольны.

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