Роковое решение для Лукашенко 5 Telegram-канал «Ник и Майк»

14.10.2024, 11:00

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Фото: AFP

Диктатора не спасает даже ретушь.

Лукашенко ходит по кругу. Попытка балансировать между Украиной, Западом и Россией провалена. В Кремле не купили посредничество в мирных переговорах с Киевом и очередную продажу отказа от нормализации отношений с Западом. И не купили не потому, что не хотели, а потому что товар на продажу оказался залежалый и с душком.

За несколько месяцев хаотичных телодвижений на украинском и западном направлении ситуация только что не ухудшилась. Поэтому предложить в Кремле было решительно нечего. А вот намеки на состояние здоровья самого Лукашенко и ближайшего окружения пришлось выслушать.

Осталось только то, что в 2020-м нанесло родовую травму – хаотичное хождение в народ. Нужно убедить самого себя, а еще важнее —Москву в том, что есть еще народная поддержка и мандат. Спасать Лукашенко должен электорат. Точнее — большинство. Только даже внутри самого режима есть понимание, что большинство в этот раз не подавляющее, а подавленное. И это крайне ненадежный ресурс.

Тем более, что самой популярной темой обсуждения становится здоровье, вернее — его отсутствие, у Лукашенко. Еще немного и нужно будет голливудских специалистов по CGI вызывать, так как банальная ретушь не то, что не спасает, но регулярно приводит к еще более плачевным результатам.

Визит в Кремль привел к пониманию того, что если раньше была игра на выживание режима, то теперь ставка — жизнь Лукашенко и всего семейства, а время уходит. Или нужно отказываться от бессистемной суеты и выбирать направление движения, где есть шанс банально сохранить жизнь, или решение пойти на 7-й срок без внутренней и внешней поддержки станет роковым.

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