закрыть
14 октября 2024, понедельник, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Роковое решение для Лукашенко

5
  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 14.10.2024, 11:00
  • 9,350
Роковое решение для Лукашенко
Фото: AFP

Диктатора не спасает даже ретушь.

Лукашенко ходит по кругу. Попытка балансировать между Украиной, Западом и Россией провалена. В Кремле не купили посредничество в мирных переговорах с Киевом и очередную продажу отказа от нормализации отношений с Западом. И не купили не потому, что не хотели, а потому что товар на продажу оказался залежалый и с душком.

За несколько месяцев хаотичных телодвижений на украинском и западном направлении ситуация только что не ухудшилась. Поэтому предложить в Кремле было решительно нечего. А вот намеки на состояние здоровья самого Лукашенко и ближайшего окружения пришлось выслушать.

Осталось только то, что в 2020-м нанесло родовую травму – хаотичное хождение в народ. Нужно убедить самого себя, а еще важнее —Москву в том, что есть еще народная поддержка и мандат. Спасать Лукашенко должен электорат. Точнее — большинство. Только даже внутри самого режима есть понимание, что большинство в этот раз не подавляющее, а подавленное. И это крайне ненадежный ресурс.

Тем более, что самой популярной темой обсуждения становится здоровье, вернее — его отсутствие, у Лукашенко. Еще немного и нужно будет голливудских специалистов по CGI вызывать, так как банальная ретушь не то, что не спасает, но регулярно приводит к еще более плачевным результатам.

Визит в Кремль привел к пониманию того, что если раньше была игра на выживание режима, то теперь ставка — жизнь Лукашенко и всего семейства, а время уходит. Или нужно отказываться от бессистемной суеты и выбирать направление движения, где есть шанс банально сохранить жизнь, или решение пойти на 7-й срок без внутренней и внешней поддержки станет роковым.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина